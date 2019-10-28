Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Испания (до 17 лет)
0:0
Первый тайм: 27'
Аргентина (до 17 лет)
Предыдущие игры
Испания (до 17 лет) Последние 20 матчей: +13 =2 -5Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 4:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Германия (до 17 лет)
Испания (до 17 лет) 3:0 Австрия (до 17 лет) Украина (до 17 лет) 0:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Косово (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 2:0 Греция (до 17 лет) Израиль (до 17 лет) 0:3 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 6:0 Фарерские острова (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:0 Северная Македония (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 2:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 5:1 Германия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Испания (до 17 лет) Сербия (до 17 лет) 0:1 Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 1:1 Сербия (до 17 лет) Испания (до 17 лет) 2:0 Чехия (до 17 лет) Украина (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет) Англия (до 17 лет) 5:2 Испания (до 17 лет) Мали (до 17 лет) 1:3 Испания (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет) Последние 12 матчей: +6 =1 -5Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:0 Аргентина (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мексика (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:1 Тунис (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:0 Канада (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Австрия (до 17 лет) Иран (до 17 лет) 1:1 Аргентина (до 17 лет) Jamaica - U17 1:2 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Чили (до 17 лет)
Группа E
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 17 лет)
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Аргентина (до 17 лет)
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Таджикистан (до 17 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Камерун (до 17 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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