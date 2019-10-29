Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Нигерия (до 17 лет)
3:2
Конец матча
Эквадор (до 17 лет)
0'
1:0
5' Гол
Ibrahim Said
1:1
10' Гол в свои ворота
Daniel Jinadu
1:2
56' Пенальти
Johan Mina
2:2
85' Гол
Ibrahim Said
3:2
89' Гол
Ibrahim Said
90'+6

Ход матча

5'
Ibrahim Said
1:0
10'
1:1
Daniel Jinadu
56'
1:2
Johan Mina
85'
Ibrahim Said
2:2
89'
Ibrahim Said
3:2

Предыдущие игры

Нигерия (до 17 лет) Последние 14 матчей: +12 =1 -1
Нигерия (до 17 лет) 4:2 Венгрия (до 17 лет) Мали (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет)
Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:5 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Уругвай (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:1 Иран (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 3:3 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)
Эквадор (до 17 лет) Последние 6 матчей: +4 =0 -2
Эквадор (до 17 лет) 2:1 Австралия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:4 Эквадор (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 2:0 Бельгия (до 17 лет)
Эквадор (до 17 лет) 1:2 Мали (до 17 лет) Гондурас (до 17 лет) 1:3 Эквадор (до 17 лет)

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нигерия (до 17 лет) 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Эквадор (до 17 лет) 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Австралия (до 17 лет) 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Венгрия (до 17 лет) 2 0 1 1 4 - 6 1
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    84'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    56'
    ГОООООЛ - Эквадор (до 17 лет) забивает с пенальти
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О О Л – Игрок команды Нигерия (до 17 лет) забивает автогол
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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