Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Нигерия (до 17 лет)
3:2
Конец матча
Эквадор (до 17 лет)
1:0
5' ГолIbrahim Said
1:1
10' Гол в свои воротаDaniel Jinadu
1:2
56' ПенальтиJohan Mina
2:2
85' ГолIbrahim Said
3:2
89' ГолIbrahim Said
Ход матча
5'
1:0
10'
1:1
56'
1:2
85'
2:2
89'
3:2
Предыдущие игры
Нигерия (до 17 лет) Последние 14 матчей: +12 =1 -1Нигерия (до 17 лет) 4:2 Венгрия (до 17 лет) Мали (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет)
Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:5 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Уругвай (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:1 Иран (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 3:3 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)
Эквадор (до 17 лет) Последние 6 матчей: +4 =0 -2Эквадор (до 17 лет) 2:1 Австралия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:4 Эквадор (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 2:0 Бельгия (до 17 лет)
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия (до 17 лет)
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Эквадор (до 17 лет)
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Австралия (до 17 лет)
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Венгрия (до 17 лет)
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
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