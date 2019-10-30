Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Австралия (до 17 лет)
2:2
Конец матча
Венгрия (до 17 лет)
0'
0:1
14' Гол
Peter Barath
0:2
20' Пенальти
Цуйгебер Акош
1:2
69' Пенальти
Noah Botic
2:2
74' Гол
Caleb Watts
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Peter Barath
20'
0:2
Цуйгебер Акош
69'
Noah Botic
1:2
74'
Caleb Watts
2:2

Предыдущие игры

Австралия (до 17 лет) Последние 5 матчей: +2 =1 -2
Эквадор (до 17 лет) 2:1 Австралия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет)
Австралия (до 17 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 17 лет)
Венгрия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Венгрия (до 17 лет) 3:0 Латвия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:2 Венгрия (до 17 лет) Беларусь (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Бельгия (до 17 лет)
Венгрия (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:3 Венгрия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:4 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:0 Литва (до 17 лет) Румыния (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Израиль (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:0 Румыния (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Косово (до 17 лет) 1:3 Венгрия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет)

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нигерия (до 17 лет) 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Эквадор (до 17 лет) 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Австралия (до 17 лет) 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Венгрия (до 17 лет) 2 0 1 1 4 - 6 1
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    74'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    69'
    ГОООООЛ - Австралия (до 17 лет) забивает с пенальти
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    ГОООООЛ - Венгрия (до 17 лет) забивает с пенальти
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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