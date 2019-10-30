Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Австралия (до 17 лет)
2:2
Конец матча
Венгрия (до 17 лет)
0:1
14' ГолPeter Barath
0:2
20' ПенальтиЦуйгебер Акош
1:2
69' ПенальтиNoah Botic
2:2
74' ГолCaleb Watts
Ход матча
14'
0:1
20'
0:2
69'
1:2
74'
2:2
Предыдущие игры
Венгрия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Венгрия (до 17 лет) 3:0 Латвия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:2 Венгрия (до 17 лет) Беларусь (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Бельгия (до 17 лет)
Венгрия (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:3 Венгрия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:4 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:0 Литва (до 17 лет) Румыния (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Израиль (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:0 Румыния (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Косово (до 17 лет) 1:3 Венгрия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет)
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия (до 17 лет)
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Эквадор (до 17 лет)
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Австралия (до 17 лет)
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Венгрия (до 17 лет)
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
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