Испания: Ла Лига 2019-2020
Эйбар
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Ипуруа
Вильярреал
15' Желтая карточкаЗамбо-Ангисса Андре-Франк
1:0
62' ГолКике Гарсия
74' Желтая карточкаИборра Висенте
79' Желтая карточкаКинтилья Хави
1:1
88' ГолМорено Херард
15
Анхель
Хосе
22
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонНападающий
-
10 Эспозито ЭдуНападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Miguel Leal
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
62'
1:0
74'
79'
88'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта
Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал
Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|28 - 11
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|11 - 6
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Осасуна
|2:2 Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 14
|12
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|16.
|Мальорка
|2:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|17.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 14
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 19
|5
Эйбар
14.5% (21)
Ничья
37.2% (54)
Вильярреал
48.3% (70)
1:2 Вильярреал
37.9% (55)
1:1 Ничья
32.4% (47)
1:0 Эйбар
6.2% (9)
2:1 Эйбар
6.2% (9)
0:1 Вильярреал
4.8% (7)
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