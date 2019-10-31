Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эйбар
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Вильярреал
0'
15' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк
1:0
62' Гол
Кике Гарсия
74' Желтая карточка
Иборра Висенте
79' Желтая карточка
Кинтилья Хави
1:1
88' Гол
Морено Херард
90'+1
1
Дмитрович
Марко
16
Де
Бласис
Пабло
12
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
14
Орельяна
Фабиан
8
Папа
Диоп
5
Эскаланте
Гонсало
22
Инуи
Такаси
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
16
Кинтилья
Хави
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
10
Иборра
Висенте
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
24
Онтиверос
Хавьер
17
Экамби
Карл
Токо
Эйбар
4-4-2
Вильярреал
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Замбо-Ангисса Андре-Франк
62'
Кике Гарсия
(Орельяна Фабиан)
1:0
63'
 
Гомес Мойсес
Онтиверос Хавьер
67'
 
Морено Херард
Тригерос Мануэль
69'
Эспозито Эду
Папа Диоп
 
72'
Шарлес Диас
Энрич Серхи
 
73'
 
Касорла Санти
Замбо-Ангисса Андре-Франк
74'
 
Иборра Висенте
79'
 
Кинтилья Хави
88'
Педро Леон
Кике Гарсия
 
88'
1:1
Морено Херард
(Торрес Пау)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта
Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал
Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Вильярреал Примера Эйбар 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Эйбар Примера
Вильярреал 2:3 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Вильярреал Примера Эйбар 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Эйбар Примера Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Вильярреал Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 10 7 1 2 28 - 11 22
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 14 - 12 20
5. Атлетико М Заявка 11 5 5 1 11 - 6 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал 1:1 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8. Атлетик Б Заявка 11 4 4 3 11 - 7 16
9. Осасуна 2:2 Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
10. Леванте Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
11. Валенсия Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
12. Вальядолид Заявка 11 3 5 3 11 - 14 14
13. Хетафе Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Алавес Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
15. Бетис Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
16. Мальорка 2:2 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
17. Эйбар 1:1 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
19. Эспаньол Заявка 11 2 2 7 5 - 18 8
20. Леганес Заявка 11 1 2 8 5 - 19 5
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Вильярреал
Эйбар
14.5% (21)
Ничья
37.2% (54)
Вильярреал
48.3% (70)
1:2 Вильярреал
37.9% (55)
1:1 Ничья
32.4% (47)
1:0 Эйбар
6.2% (9)
2:1 Эйбар
6.2% (9)
0:1 Вильярреал
4.8% (7)
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