Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Алавес
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо
Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Алавес: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Алавес 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Алавес Примера
Алавес 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Алавес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
2. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 10 - 5 19
3. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
4. Гранада Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
6. Реал Сосьедад Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
7. Севилья Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
8. Вальядолид Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Хетафе Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
10. Валенсия Заявка 9 3 4 2 13 - 13 13
11. Атлетик Б Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
12. Леванте Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
13. Осасуна Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
14. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
15. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
16. Сельта Заявка 9 2 3 4 5 - 11 9
17. Бетис Заявка 9 2 3 4 12 - 19 9
18. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
19. Эспаньол Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
20. Леганес Заявка 10 1 2 7 5 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 29.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Алавес - Атлетико М
    Алавес
    0% (0)
    Ничья
    7.1% (2)
    Атлетико М
    92.9% (26)
    1:2 Атлетико М
    50% (14)
    0:1 Атлетико М
    32.1% (9)
    1:1 Ничья
    7.1% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...