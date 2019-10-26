Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Атлетико М
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо
Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Алавес: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|4.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|7.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 11
|9
|17.
|Бетис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 19
|9
|18.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 14
|5
Алавес
0% (0)
Ничья
7.1% (2)
Атлетико М
92.9% (26)
1:2 Атлетико М
50% (14)
0:1 Атлетико М
32.1% (9)
1:1 Ничья
7.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...