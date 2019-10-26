Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Леганес
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =4 -7Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис
Леганес Последние 20 матчей: +6 =4 -10Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес
Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|4.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 11
|19
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Осасуна
|3:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|12.
|Валенсия
|1:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 12
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 15
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 14
|5
Реал Мадрид
94.3% (33)
Ничья
2.9% (1)
Леганес
2.9% (1)
2:0 Реал Мадрид
48.6% (17)
3:0 Реал Мадрид
17.1% (6)
3:1 Реал Мадрид
14.3% (5)
2:1 Реал Мадрид
11.4% (4)
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