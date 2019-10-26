Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Леганес

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге
Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис
Леганес Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес
Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Леганес 1:1 Реал Мадрид Примера Леганес 1:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Леганес Кубок Короля Реал Мадрид 4:1 Леганес Примера
Реал Мадрид 2:1 Леганес Примера Леганес 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леганес Кубок Короля Леганес 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля Леганес 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леганес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
2. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 6 1 3 17 - 10 19
4. Севилья Заявка 10 6 1 3 13 - 11 19
5. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 10 - 5 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8. Вальядолид Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Осасуна 3:1 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10. Атлетик Б Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
12. Валенсия 1:3 Заявка 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Леванте Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
15. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
16. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
17. Сельта Заявка 10 2 3 5 5 - 12 9
18. Бетис Заявка 10 2 3 5 12 - 20 9
19. Эспаньол Заявка 10 2 2 6 5 - 15 8
20. Леганес Заявка 10 1 2 7 5 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леганес

    До начала игры, которая состоится 30.10.2019, осталось 2 дня 22 часа 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леганес
    Реал Мадрид
    94.3% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Леганес
    2.9% (1)
    2:0 Реал Мадрид
    48.6% (17)
    3:0 Реал Мадрид
    17.1% (6)
    3:1 Реал Мадрид
    14.3% (5)
    2:1 Реал Мадрид
    11.4% (4)
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