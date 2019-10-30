Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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Аргентина: Федераль А. Зона А

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Бельгия: Первый дивизион А

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0 Ювентус (до 23 лет)

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Колумбия: Примера А Клаусура

Литва: Группа А

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Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа C)