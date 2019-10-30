Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
0:1
Перерыв

Стадион:
Морейренсе
0'
0:1
32' Гол
Сингх Лютер
1
Кишек
Павел
7
Фигейраш
Диогу
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
10
Диего
Лопес
III
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
11
Сантуш
Нуну
II
9
Морейра
Бруну
21
Мане
Карлуш
14
Mateus
Pasinato
5
Д'Альберто
Антони
4
Сантос
Яго
19
Витория
Стивен
75
Abdu
21
Filipe
Soares3
8
Камара
Ибраима
III
16
Манкони
Сориано
22
Сингх
Лютер
29
Fabio
Abreu
27
Нуну
Педру
Риу Аве
4-4-2
Морейренсе
4-3-3

Ход матча

32'
0:1
Сингх Лютер
(Filipe Soares3)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту
Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Морейренсе 1:1 Боавишта Фабрил 1:3 Морейренсе Маритиму 2:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Бенфика
Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Морейренсе 3:0 Жил Висенте Брага 3:1 Морейренсе Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 1:1 Морейренсе Оливейренсе 0:0 Морейренсе Варзим 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Берку Морейренсе 1:3 Витория Гимарайнш Авиш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Риу Аве Боавишта 3:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Шавиш

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Морейренсе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Морейренсе 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Морейренсе Примейра-лига
Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Порту 8 7 0 1 19 - 4 21
2. Бенфика 8 7 0 1 17 - 3 21
3. Фамаликан 8 6 1 1 16 - 10 19
4. Спортинг Л 8 4 2 2 14 - 10 14
5. Витория Гимарайнш 8 3 3 2 13 - 11 12
6. Боавишта 8 2 6 0 7 - 5 12
7. Тондела 9 3 3 3 10 - 10 12
8. Брага 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Санта-Клара 8 3 2 3 4 - 6 11
10. Риу Аве 0:1 9 3 2 4 13 - 11 11
11. Морейренсе 1:0 9 3 2 4 9 - 10 11
12. Маритиму 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Белененсеш 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Витория Сетубал 8 1 5 2 1 - 5 8
15. Жил Висенте 8 1 4 3 4 - 9 7
16. Портимоненсе 8 1 3 4 6 - 10 6
17. Пасуш де Феррейра 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Авиш 9 1 0 8 11 - 23 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Сингх Лютер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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