Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Риу Аве
0:1
Перерыв
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Морейренсе
0:1
32' ГолСингх Лютер
21
Мане
Карлуш
75
Abdu
22
Сингх
Лютер
29
Fabio
Abreu
27
Нуну
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мане КарлушНападающий
- Запасные игроки
-
24 Pedro AmaralЗащитник
- Защитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
-
99 Тареми МехдиПолузащитник
-
19 Ronan IIIНападающий
-
14 Пиазон ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 AbduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сингх ЛютерНападающий
-
29 Fabio AbreuНападающий
-
27 Нуну ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
-
70 Машаду ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Bruno Silva1
-
Главный тренер: Vitor Campelos
Ход матча
32'
0:1
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =5 -6Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту
Спортинг Л 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:4 Тондела Риу Аве 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 2:3 Риу Аве Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Морейренсе 1:1 Боавишта Фабрил 1:3 Морейренсе Маритиму 2:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Бенфика
Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Морейренсе 3:0 Жил Висенте Брага 3:1 Морейренсе Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 1:1 Морейренсе Оливейренсе 0:0 Морейренсе Варзим 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Берку Морейренсе 1:3 Витория Гимарайнш Авиш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Риу Аве Боавишта 3:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Шавиш
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Морейренсе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|2.
|Бенфика
|8
|7
|0
|1
|17 - 3
|21
|3.
|Фамаликан
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|4.
|Спортинг Л
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|5.
|Витория Гимарайнш
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Боавишта
|8
|2
|6
|0
|7 - 5
|12
|7.
|Тондела
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|8.
|Брага
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Санта-Клара
|8
|3
|2
|3
|4 - 6
|11
|10.
|Риу Аве
|0:1
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|11.
|Морейренсе
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|12.
|Маритиму
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Белененсеш
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Витория Сетубал
|8
|1
|5
|2
|1 - 5
|8
|15.
|Жил Висенте
|8
|1
|4
|3
|4 - 9
|7
|16.
|Портимоненсе
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|17.
|Пасуш де Феррейра
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Авиш
|9
|1
|0
|8
|11 - 23
|3
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