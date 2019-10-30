Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 43353
Сельта
0'
1:0
8' Гол
Эмерсон Жуниор
50' Желтая карточка
Феддал Зу
64' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
67' Желтая карточка
Ismael Gutierrez
69' Желтая карточка
Иглесиас Борха
1:1
70' Пенальти
Аспас Яго
80' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
2:1
90' Гол
Фекир Набиль
90' Желтая карточка
Араухо Нестор
90' Желтая карточка
Роблес Жоэль
90'+4
1
Роблес
Жоэль
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
22
Эмерсон
Жуниор
17
Хоакин
Санчес
37
Ismael
Gutierrez
10
Каналес
Серхио
15
Морено
Алекс
9
Иглесиас
Борха
8
Фекир
Набиль
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Жунка
Давид
12
Рафинья
Алькантара
14
Лоботка
Станислав
8
Пейнадо
Франсиско
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
6
Денис
Суарес
Бетис
3-5-2
Сельта
4-3-3

Ход матча

8'
Эмерсон Жуниор
(Иглесиас Борха)
1:0
46'
 
Браис Мендес
Санти Мина
50'
Феддал Зу
 
62'
Гуардадо Андрес
Хоакин Санчес
 
64'
Гуардадо Андрес
 
67'
Ismael Gutierrez
 
69'
Иглесиас Борха
 
70'
1:1
Аспас Яго
71'
Морон Лорен
Ismael Gutierrez
 
79'
Лаинес Диего
Бартра Марк
 
80'
Эмерсон Жуниор
 
86'
 
Бермехо Серхио
Денис Суарес
87'
 
Фернандес Габриэль
Рафинья Алькантара
90'
Фекир Набиль
2:1
90'
 
Араухо Нестор
90'
Роблес Жоэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 10
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 17
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис
Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис
Сельта Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта
Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 5
Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 3:2 Бетис Примера Бетис 2:1 Сельта Примера
Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Примера Сельта 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Сельта Примера Бетис 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Сельта Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 10 7 1 2 28 - 11 22
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 14 - 12 20
5. Атлетико М Заявка 11 5 5 1 11 - 6 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8. Атлетик Б Заявка 11 4 4 3 11 - 7 16
9. Осасуна Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10. Леванте Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
11. Валенсия Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
12. Вальядолид Заявка 11 3 5 3 11 - 14 14
13. Хетафе Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Алавес Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
15. Бетис Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
16. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
17. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Сельта Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
19. Эспаньол Заявка 11 2 2 7 5 - 18 8
20. Леганес Заявка 11 1 2 8 5 - 19 5
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 2:1 Сельта
Бетис
65.7% (92)
Ничья
21.4% (30)
Сельта
12.9% (18)
2:1 Бетис
32.9% (46)
1:0 Бетис
28.6% (40)
1:1 Ничья
18.6% (26)
1:2 Сельта
7.1% (10)
2:0 Бетис
2.9% (4)
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