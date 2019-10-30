Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
2:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 43353
Сельта
1:0
8' ГолЭмерсон Жуниор
50' Желтая карточкаФеддал Зу
64' Желтая карточкаГуардадо Андрес
67' Желтая карточкаIsmael Gutierrez
69' Желтая карточкаИглесиас Борха
1:1
70' ПенальтиАспас Яго
80' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
2:1
90' ГолФекир Набиль
90' Желтая карточкаАраухо Нестор
90' Желтая карточкаРоблес Жоэль
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
17
Жунка
Давид
10
Аспас
Яго
22
Санти
Мина
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Морено АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Carlos MarinВратарь
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
22 Санти МинаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
50'
64'
67'
69'
70'
1:1
80'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 17
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +8 =3 -9Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис
Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис
Сельта Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта
Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|28 - 11
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|11 - 6
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 14
|12
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|16.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 14
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 19
|5
Бетис
65.7% (92)
Ничья
21.4% (30)
Сельта
12.9% (18)
2:1 Бетис
32.9% (46)
1:0 Бетис
28.6% (40)
1:1 Ничья
18.6% (26)
1:2 Сельта
7.1% (10)
2:0 Бетис
2.9% (4)
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