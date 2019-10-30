Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Судье надоело, что Роблес Жоэль тянет время и он наказал его горчичником

92' Удар от ворот произведет Бетис

92' Судья подбегает и показывает Араухо Нестор из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Г О О О О Л - Фекир Набиль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

90' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

89' Бетис имеет хороший шанс забить.

88' Удар от ворот произведет Бетис

87' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

85' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

85' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

84' Рафинья Алькантара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Каналес Серхио из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

81' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Рефери не любит споров - именно за это Эмерсон Жуниор сейчас получил желтую

80' Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

77' Удар от ворот произведет Сельта

77' О, нет. Из многообещающей позиции Феддал Зу из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

76' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

74' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Сельта

74' Удар от ворот произведет Сельта

73' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

70' Г О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта забивает с точки!

69' Иглесиас Борха получает желтую карточку за игру рукой

69' После проверки VAR судья изменил решение - Сельта пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

68' Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Ismael Gutierrez получает желтую карточку за толчок соперника.

66' Удар от ворот произведет Сельта

66' Пространство открывается для Эмерсон Жуниор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

65' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

64' Гуардадо Андрес получает желтую карточку за толчок соперника.

63' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' ШТАНГА! Пробил головой Айду Джозеф прямо в каркас ворот!

60' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

59' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

59' Браис Мендес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

57' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Сегодняшная посещаемость составляет 43353 болельщиков

55' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

53' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Феддал Зу тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

50' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

49' Хорошая попытка от Хоакин Санчес , был неплохой удар, но вратарь спас

49' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота