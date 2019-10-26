Испания: Ла Лига 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Севилья

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс
Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья
Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера
Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:0 Севилья Кубок Короля Севилья 1:0 Валенсия Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
2. Барселона Заявка 9 6 1 2 23 - 10 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 6 1 3 17 - 10 19
4. Севилья Заявка 10 6 1 3 13 - 11 19
5. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 10 - 5 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8. Вальядолид Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Осасуна 3:1 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10. Атлетик Б Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
12. Валенсия 1:3 Заявка 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Леванте Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
14. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
15. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
16. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
17. Сельта Заявка 10 2 3 5 5 - 12 9
18. Бетис Заявка 10 2 3 5 12 - 20 9
19. Эспаньол Заявка 10 2 2 6 5 - 15 8
20. Леганес Заявка 10 1 2 7 5 - 14 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Севилья

    До начала игры, которая состоится 30.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Валенсия - Севилья
    Валенсия
    40% (14)
    Ничья
    42.9% (15)
    Севилья
    17.1% (6)
    2:1 Валенсия
    34.3% (12)
    1:1 Ничья
    31.4% (11)
    1:2 Севилья
    14.3% (5)
    2:2 Ничья
    11.4% (4)
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