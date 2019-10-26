Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс
Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья
Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера Валенсия 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:0 Севилья Кубок Короля Севилья 1:0 Валенсия Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 10
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 10
|19
|4.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 11
|19
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Осасуна
|3:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|12.
|Валенсия
|1:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 12
|9
|18.
|Бетис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 15
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 14
|5
Валенсия
40% (14)
Ничья
42.9% (15)
Севилья
17.1% (6)
2:1 Валенсия
34.3% (12)
1:1 Ничья
31.4% (11)
1:2 Севилья
14.3% (5)
2:2 Ничья
11.4% (4)
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