Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
3:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 10227
Гранада
17' Желтая карточкаDamian Nikolas1
18' Желтая карточкаАнхель Луис
1:0
35' ГолАнхель Луис
40' Желтая карточкаДуарте Домингуш
2:0
41' ГолАрамбарри Мауро
55' Желтая карточкаГоналон Максим
57' Желтая карточкаСанчес Герман
64' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
67' Желтая карточкаСольдадо Роберто
2:1
74' ГолПуэртас Антонио
81' Желтая карточкаСория Давид
87' Желтая карточкаАзиз Рамон
3:1
88' ГолТимор Давид
90' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
16
Виктор
Диаз
8
Этеки
Ян
23
Мачис
Дарвин
20
Рамос
Адриан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
-
20 Рамос АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
18'
35'
1:0
40'
41'
2:0
55'
57'
64'
67'
68'
74'
2:1
81'
87'
88'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе
Гранада Последние 20 матчей: +14 =4 -2Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес
Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Гранада: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|28 - 11
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|11 - 6
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 16
|17
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 15
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|14.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 14
|12
|16.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|17.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 14
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 19
|5
Хетафе
55.8% (82)
Ничья
33.3% (49)
Гранада
10.9% (16)
2:1 Хетафе
26.5% (39)
1:1 Ничья
25.9% (38)
1:0 Хетафе
19% (28)
2:0 Хетафе
9.5% (14)
1:2 Гранада
6.1% (9)
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