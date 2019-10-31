Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10227
Гранада
0'
17' Желтая карточка
Damian Nikolas1
18' Желтая карточка
Анхель Луис
1:0
35' Гол
Анхель Луис
40' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
2:0
41' Гол
Арамбарри Мауро
55' Желтая карточка
Гоналон Максим
57' Желтая карточка
Санчес Герман
64' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
67' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
2:1
74' Гол
Пуэртас Антонио
81' Желтая карточка
Сория Давид
87' Желтая карточка
Азиз Рамон
3:1
88' Гол
Тимор Давид
90' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
90'+7
13
Сория
Давид
22
Damian
Nikolas1
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
7
Мата
Хайме
1
Силва
Руи
5
Мартинес
Хосе
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
16
Виктор
Диаз
8
Этеки
Ян
4
Гоналон
Максим
11
Кейбаши
Исмаил
23
Мачис
Дарвин
20
Рамос
Адриан
9
Сольдадо
Роберто
Хетафе
4-4-2
Гранада
3-4-2-1

Ход матча

17'
Damian Nikolas1
 
18'
Анхель Луис
 
35'
Анхель Луис
(Кукурелья Марк)
1:0
40'
 
Дуарте Домингуш
41'
Арамбарри Мауро
(Джейсон)
2:0
46'
 
Пуэртас Антонио
Кейбаши Исмаил
46'
Этчейта Хавьер
Кабрера Леандро
 
46'
 
Кини Марин
Дуарте Домингуш
55'
 
Гоналон Максим
57'
 
Санчес Герман
64'
Арамбарри Мауро
 
67'
 
Сольдадо Роберто
68'
 
Азиз Рамон
Этеки Ян
68'
Тимор Давид
Damian Nikolas1
 
74'
2:1
Пуэртас Антонио
78'
Портильо Франсиско
Джейсон
 
81'
Сория Давид
 
87'
 
Азиз Рамон
88'
Тимор Давид
3:1
90'
Этчейта Хавьер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе
Гранада Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес
Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Гранада: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Гранада 0:0 Хетафе Товарищеские матчи Гранада 3:2 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера
Гранада 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:3 Гранада Примера Гранада 0:2 Хетафе Примера Гранада 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Гранада Примера Гранада 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Гранада Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 10 7 1 2 28 - 11 22
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Гранада Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 14 - 12 20
5. Атлетико М Заявка 11 5 5 1 11 - 6 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал Заявка 11 5 2 4 25 - 16 17
8. Атлетик Б Заявка 11 4 4 3 11 - 7 16
9. Хетафе Заявка 11 4 4 3 17 - 15 16
10. Осасуна Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
11. Леванте Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
12. Валенсия Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
13. Вальядолид Заявка 11 3 5 3 11 - 14 14
14. Эйбар Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
15. Алавес Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
16. Бетис Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
17. Мальорка Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
18. Сельта Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
19. Эспаньол Заявка 11 2 2 7 5 - 18 8
20. Леганес Заявка 11 1 2 8 5 - 19 5
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 3:1 Гранада
Хетафе
55.8% (82)
Ничья
33.3% (49)
Гранада
10.9% (16)
2:1 Хетафе
26.5% (39)
1:1 Ничья
25.9% (38)
1:0 Хетафе
19% (28)
2:0 Хетафе
9.5% (14)
1:2 Гранада
6.1% (9)
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