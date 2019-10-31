Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

46' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Гранада

45' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

45' Удар от ворот произведет Хетафе

45' ШАНС! Этеки Ян имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!

45' Плохо играет Дьене Даконам - неудачный вынос, и мяч у соперниц

43' Удар от ворот произведет Хетафе

42' Идет дождь, трудные условия для игроков.

41' Дамиан Суарес пробил со штрафного прямо в стенку

41' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

40' Дуарте Домингуш получил желтую карточку от судьи

39' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Отличную защиту показывает Кабрера Леандро от команды Хетафе , не дает пропустить гол своей команде.

39' Мата Хайме ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

38' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мачис Дарвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Анхель Луис изменил счет на табло!

35' Кукурелья Марк разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

35' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Джейсон из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

31' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Джейсон из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

28' Хорошие скиллы дриблинга показывает Джейсон , обходя своих соперников

28' Джейсон из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...

26' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Кукурелья Марк из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Удар от ворот произведет Гранада

25' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

24' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Кейбаши Исмаил из команды Гранада направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Удар от ворот произведет Гранада

23' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.

20' Удар от ворот произведет Гранада

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Анхель Луис из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Анхель Луис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Судье надоело, что Дамиан Суарес тянет время и он наказал его горчичником

15' Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Гранада

11' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

10' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Гранада

9' Анхель Луис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

9' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Сольдадо Роберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Сольдадо Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.

4' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Этеки Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля