Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

93' Сегодняшная посещаемость составляет 37094 болельщиков

93' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

92' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

91' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Санчес Виктор не смог попасть в створ ударом издали

90' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

89' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

85' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

85' Микел Сан Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Хорошо играет на выходе Лопес Диего - мяч в ее руках

82' Хорошо играет на выходе Лопес Диего - мяч в ее руках

79' ГООООООООЛ - Victor Gomez очень расстроена, так как забила в свои ворота!

79' Муньяин Икер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

79' Плохо играет Налдо Гомес - неудачный вынос, и мяч у соперниц

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

74' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

72' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

70' Дардер Серхи пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

69' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Выглядело как неплохой момент. Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

68' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Эспаньол

66' Гарсия Рауль не смог попасть в створ ударом издали

65' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

64' Victor Gomez из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

63' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

60' Лопес Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Эспаньол

56' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

55' Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Санчес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Эспаньол

53' Бернардо Эспиноса тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Victor Gomez из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота