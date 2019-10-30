Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Атлетик Б
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 37094
Эспаньол
0'
1:0
4' Гол
Муньяин Икер
2:0
17' Гол
Муньяин Икер
53' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
3:0
79' Гол в свои ворота
Victor Gomez2
90'+4
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Daniel
Carrillo1
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
13
Лопес
Диего
5
Налдо
Гомес
20
Бернардо
Эспиноса
15
David
Lopez1
34
Victor
Gomez2
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
17
Дидак
Вилья
22
Варгас
Матиас
31
Кампусано
Виктор
Атлетик Б
4-2-3-1
Эспаньол
3-5-2

Ход матча

4'
Муньяин Икер
(Гарсия Рауль)
1:0
17'
Муньяин Икер
2:0
53'
 
Бернардо Эспиноса
60'
Mikel San José1
Лопес Унаи
 
61'
 
Феррейра Факундо
Варгас Матиас
63'
 
Гранеро Эстебан
Рока Марк
71'
Ларрасабаль Гаиска
Уильямс Иньяки
 
71'
 
Лэй У
Кампусано Виктор
79'
Victor Gomez2
3:0
86'
Адурис Ариц
Муньяин Икер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б
Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б
Эспаньол Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол
ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эспаньол: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетик Б 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетик Б Примера Эспаньол 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетик Б Примера Эспаньол 0:2 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Эспаньол Кубок Короля Атлетик Б 3:1 Эспаньол Примера Атлетик Б 1:2 Эспаньол Примера Эспаньол 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:4 Эспаньол Примера Эспаньол 3:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:3 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Атлетик Б Примера Эспаньол 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Эспаньол Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 10 7 1 2 28 - 11 22
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 14 - 12 20
5. Атлетико М Заявка 11 5 5 1 11 - 6 20
6. Реал Сосьедад Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Вильярреал Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8. Атлетик Б Заявка 11 4 4 3 11 - 7 16
9. Осасуна Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10. Леванте Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
11. Валенсия Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
12. Вальядолид Заявка 11 3 5 3 11 - 14 14
13. Хетафе Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Алавес Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
15. Бетис Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
16. Мальорка Заявка 10 3 1 6 7 - 13 10
17. Эйбар Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Сельта Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
19. Эспаньол Заявка 11 2 2 7 5 - 18 8
20. Леганес Заявка 11 1 2 8 5 - 19 5
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Эспаньол
Атлетик Б
83.6% (117)
Ничья
13.6% (19)
Эспаньол
2.9% (4)
1:0 Атлетик Б
43.6% (61)
2:1 Атлетик Б
26.4% (37)
2:0 Атлетик Б
10% (14)
1:1 Ничья
7.9% (11)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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