Испания: Ла Лига 2019-2020
1:0
4' ГолМуньяин Икер
2:0
17' ГолМуньяин Икер
53' Желтая карточкаБернардо Эспиноса
3:0
79' Гол в свои воротаVictor Gomez2
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
13
Лопес
Диего
15
David
Lopez1
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
17
Дидак
Вилья
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 David Lopez1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
17 Дидак ВильяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хави ЛопеcПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
17'
2:0
79'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =9 -4Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б
Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б
Эспаньол Последние 20 матчей: +10 =4 -6Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол
ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эспаньол: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетик Б 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетик Б Примера Эспаньол 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетик Б Примера Эспаньол 0:2 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Эспаньол Кубок Короля Атлетик Б 3:1 Эспаньол Примера Атлетик Б 1:2 Эспаньол Примера Эспаньол 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:4 Эспаньол Примера Эспаньол 3:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:3 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Атлетик Б Примера Эспаньол 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Эспаньол Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|28 - 11
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|11 - 6
|20
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 14
|12
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|16.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 13
|10
|17.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 14
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|20.
|Леганес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 19
|5
Атлетик Б
83.6% (117)
Ничья
13.6% (19)
Эспаньол
2.9% (4)
1:0 Атлетик Б
43.6% (61)
2:1 Атлетик Б
26.4% (37)
2:0 Атлетик Б
10% (14)
1:1 Ничья
7.9% (11)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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