Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Кортрейк
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Эйпен
0' 4'
1
Брюззезе
Себастьен
5
Азуни
Ларри
3
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
15
Christophe
Lepoint
51
Оканси
Эрик
9
Fraser
Hornby
7
Номбе
Мбойо
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
18
Nils
Schouterden
77
Миличевич
Даниел
5
Амат
Хорди
16
Эбрахими
Омид
26
Jens
Cools
19
Болинжи
Жонатан
21
Баутиста
Хон
Кортрейк
4-2-1-3
Эйпен
4-4-2

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк
Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Эйпен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Эйпен 0:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Эйпен Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А
Эйпен 3:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:3 Эйпен Лига Про Эйпен 1:0 Кортрейк Лига Про Эйпен 4:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 1:1 Эйпен Лига Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 8 3 0 27 - 4 27
2. Стандард 12 7 3 2 25 - 10 24
3. Мехелен 12 7 2 3 22 - 18 23
4. Гент 11 6 3 2 22 - 12 21
5. Ройал Антверпен 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Генк 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Зульте-Варегем 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Шарлеруа 11 5 3 3 17 - 13 18
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Кортрейк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Андерлехт 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Сент-Трюйден 12 3 4 5 12 - 22 13
13. Остенде 12 3 2 7 15 - 25 11
14. Эйпен 12 2 4 6 9 - 24 10
15. Васланд-Беверен 12 1 4 7 9 - 25 7
16. Серкль Брюгге 12 1 0 11 8 - 31 3
17. Mouscron-Peruwelz2 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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