Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Гульденспоренстадион
Эйпен
51
Оканси
Эрик
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Lucas Melo
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк
Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Эйпен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|8
|3
|0
|27 - 4
|27
|2.
|Стандард
|12
|7
|3
|2
|25 - 10
|24
|3.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|4.
|Гент
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|5.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Генк
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Шарлеруа
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Андерлехт
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|13.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|15 - 25
|11
|14.
|Эйпен
|12
|2
|4
|6
|9 - 24
|10
|15.
|Васланд-Беверен
|12
|1
|4
|7
|9 - 25
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|12
|1
|0
|11
|8 - 31
|3
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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