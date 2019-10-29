Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Серкль Брюгге
1:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Mouscron-Peruwelz2
0'
1:0
1' Гол
Петерс Стеф
4'
Серкль Брюгге
Mouscron-Peruwelz2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 8 3 0 27 - 4 27
2. Стандард 12 7 3 2 25 - 10 24
3. Мехелен 12 7 2 3 22 - 18 23
4. Гент 11 6 3 2 22 - 12 21
5. Ройал Антверпен 11 6 2 3 23 - 15 20
6. Генк 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Зульте-Варегем 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Шарлеруа 11 5 3 3 17 - 13 18
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Кортрейк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Андерлехт 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Сент-Трюйден 12 3 4 5 12 - 22 13
13. Остенде 12 3 2 7 15 - 25 11
14. Эйпен 12 2 4 6 9 - 24 10
15. Васланд-Беверен 12 1 4 7 9 - 25 7
16. Серкль Брюгге 12 1 0 11 8 - 31 3
17. Mouscron-Peruwelz2 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Петерс Стеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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