Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Ян Брейдель
Mouscron-Peruwelz2
1:0
1' ГолПетерс Стеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
33 Виммер КевинЗащитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Joan CampinsПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
1'
1:0
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +1 =3 -16Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге
Mouscron-Peruwelz2 Последний матч: +0 =0 -1Шарлеруа 1:0 Mouscron-Peruwelz2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|8
|3
|0
|27 - 4
|27
|2.
|Стандард
|12
|7
|3
|2
|25 - 10
|24
|3.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|4.
|Гент
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|5.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|6.
|Генк
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Шарлеруа
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Андерлехт
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|13.
|Остенде
|12
|3
|2
|7
|15 - 25
|11
|14.
|Эйпен
|12
|2
|4
|6
|9 - 24
|10
|15.
|Васланд-Беверен
|12
|1
|4
|7
|9 - 25
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|12
|1
|0
|11
|8 - 31
|3
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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