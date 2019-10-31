Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Lotto Park
Гент
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
10
Влап
Михел
39
Каембе
Эдо
93
Руфе
Кемар
21
Асаре
Нана
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Руфе КемарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Цуль ПетерПолузащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
- Нападающий
-
17 Аджич ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт
Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия
Гент Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент
Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Гент: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Гент Лига Про Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:2 Гент Лига Жюпиле Андерлехт 3:0 Гент Кубок Бельгии
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|9
|3
|0
|29 - 4
|30
|2.
|Стандард
|13
|8
|3
|2
|27 - 10
|27
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|23 - 20
|23
|4.
|Гент
|0:0
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|5.
|Ройал Антверпен
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|6.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|7.
|Генк
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|8.
|Зульте-Варегем
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|4
|5
|14 - 23
|16
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|12.
|Андерлехт
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|13.
|Эйпен
|13
|3
|4
|6
|11 - 25
|13
|14.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|15 - 26
|11
|15.
|Васланд-Беверен
|13
|1
|4
|8
|9 - 27
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|13
|1
|1
|11
|10 - 33
|4
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
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