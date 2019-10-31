Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Андерлехт
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Гент
0' 18'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
32
Люккассен
Деррик
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
50
Sieben
Dewaele
10
Влап
Михел
39
Каембе
Эдо
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
56
Салемакерс
Алексис
93
Руфе
Кемар
51
Версхарен
Яри
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
5
Нгадеу
Майкл
32
Пластун
Игорь
21
Асаре
Нана
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
16
Дэвид
Джонатан
19
Деягере
Брехт
7
Яремчук
Роман
29
Депуатр
Лоран
Андерлехт
4-3-3
Гент
4-3-1-2

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт
Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия
Гент Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент
Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Гент: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Гент 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А
Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Гент Лига Про Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:2 Гент Лига Жюпиле Андерлехт 3:0 Гент Кубок Бельгии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 12 9 3 0 29 - 4 30
2. Стандард 13 8 3 2 27 - 10 27
3. Мехелен 13 7 2 4 23 - 20 23
4. Гент 0:0 12 6 4 2 22 - 12 22
5. Ройал Антверпен 12 6 3 3 25 - 17 21
6. Шарлеруа 12 6 3 3 18 - 13 21
7. Генк 13 6 3 4 21 - 17 21
8. Зульте-Варегем 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Сент-Трюйден 13 4 4 5 14 - 23 16
11. Кортрейк 13 4 2 7 22 - 22 14
12. Андерлехт 0:0 13 3 5 5 12 - 13 14
13. Эйпен 13 3 4 6 11 - 25 13
14. Остенде 13 3 2 8 15 - 26 11
15. Васланд-Беверен 13 1 4 8 9 - 27 7
16. Серкль Брюгге 13 1 1 11 10 - 33 4
17. Mouscron-Peruwelz2 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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