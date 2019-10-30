Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

Сегодня

Позже

03:20 Позже

3 Дефенса и Хустисия

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23:00 Позже

Аргентина: Федераль А. Зона А

Аргентина: Федераль А. Зона Б

Бельгия: Первый дивизион А

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19:00 Позже

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18:00 Позже

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15:00 Позже

0 Васко да Гама

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03:30 Позже

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03:30 Позже

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03:30 Позже

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05:00 Позже

1 Боруссия М

3 ОДИН '59

1 Ювентус (до 23 лет)

0 Про Верчелли

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15:30 Позже

Колумбия: Примера А Клаусура

Литва: Группа А

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04:00 Позже

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15:30 Позже

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03:00 Позже

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15:00 Позже

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа C)