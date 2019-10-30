Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
0:2
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
23' Гол
Окереке Давид
25' Желтая карточка
Сек Ибраима
34' Желтая карточка
Одилон Коссуну
90' Желтая карточка
Мехеле Брандон
0:2
90' Гол
Диань Мбайе
90'+4
1
Sammy
Bossuyt
2
Де
Фаув
Дави
24
Ewoud
Pletinckx
45
Дешахт
Оливье
4
Менса
Гидеон
6
Abdoulaye
Sissako
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
27
Оберлин
Димитри
9
Ларин
Кайл
19
Бруно
Джанни
88
Миньоле
Симон
5
Одилон
Коссуну
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
18
Рикка
Федерико
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
42
Бонавентуре
Деннис
14
Окереке
Давид
Зульте-Варегем
4-3-3
Брюгге
4-4-2

Ход матча

23'
0:1
Окереке Давид
(Вормер Руд)
25'
Сек Ибраима
 
34'
 
Одилон Коссуну
46'
Зарандия Лука
Оберлин Димитри
 
66'
 
Диань Мбайе
Окереке Давид
73'
 
Шрейверс Сьебе
Бонавентуре Деннис
76'
Бьёрдаль Хенрик
Говеа Омар
 
86'
 
Икома Луис
Дьятта Крепен
88'
Бюрки Марко
Abdoulaye Sissako
 
90'
 
Мехеле Брандон
90'
0:2
Диань Мбайе
(Вормер Руд)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Зульте-Варегем 2:0 Остенде Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент
Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А
Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:1 Брюгге Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 5:2 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 12 9 3 0 29 - 4 30
2. Стандард 13 8 3 2 27 - 10 27
3. Мехелен 13 7 2 4 23 - 20 23
4. Гент 11 6 3 2 22 - 12 21
5. Ройал Антверпен 12 6 3 3 25 - 17 21
6. Шарлеруа 12 6 3 3 18 - 13 21
7. Генк 13 6 3 4 21 - 17 21
8. Зульте-Варегем 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Сент-Трюйден 13 4 4 5 14 - 23 16
11. Кортрейк 13 4 2 7 22 - 22 14
12. Андерлехт 12 3 4 5 12 - 13 13
13. Эйпен 13 3 4 6 11 - 25 13
14. Остенде 13 3 2 8 15 - 26 11
15. Васланд-Беверен 13 1 4 8 9 - 27 7
16. Серкль Брюгге 13 1 1 11 10 - 33 4
17. Mouscron-Peruwelz2 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Одилон Коссуну получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Сек Ибраима получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Сек Ибраима получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Окереке Давид бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Окереке Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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