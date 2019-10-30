Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
0:2
Конец матча
Стадион: Регенбогстадион
Брюгге
0:1
23' ГолОкереке Давид
25' Желтая карточкаСек Ибраима
34' Желтая карточкаОдилон Коссуну
90' Желтая карточкаМехеле Брандон
0:2
90' ГолДиань Мбайе
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
19
Бруно
Джанни
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
-
23 Бюрки МаркоЗащитник
- Защитник
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Тау ПерсиНападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
-
10 Диань МбайеНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
23'
0:1
25'
34'
90'
90'
0:2
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =6 -5Зульте-Варегем 2:0 Остенде Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:1 Шарлеруа Генк 0:2 Зульте-Варегем Стандард 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Зульте-Варегем 1:1 Остенде Дейнзе 0:2 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 АХ Лёвен Спарта Петегем 1:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:1 Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =6 -1Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент
Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:1 Брюгге Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 5:2 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|9
|3
|0
|29 - 4
|30
|2.
|Стандард
|13
|8
|3
|2
|27 - 10
|27
|3.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|23 - 20
|23
|4.
|Гент
|11
|6
|3
|2
|22 - 12
|21
|5.
|Ройал Антверпен
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|6.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|7.
|Генк
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|8.
|Зульте-Варегем
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|4
|5
|14 - 23
|16
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|12.
|Андерлехт
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|13.
|Эйпен
|13
|3
|4
|6
|11 - 25
|13
|14.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|15 - 26
|11
|15.
|Васланд-Беверен
|13
|1
|4
|8
|9 - 27
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|13
|1
|1
|11
|10 - 33
|4
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
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