Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Голландия (до 17 лет)
1:3
Конец матча
Сенегал (до 17 лет)
1:0
10' ГолБаннис Науфаль
1:1
46' ГолPape Sarr
85' Вторая желтая карточкаБогард Мелайро
1:2
87' ПенальтиPape Sarr
1:3
90' ГолAliou Balde
Ход матча
10'
1:0
46'
1:1
85'
87'
1:2
90'
1:3
Предыдущие игры
Голландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +16 =2 -2Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:1 Косово (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:2 Англия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) Чехия (до 17 лет) 2:5 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Израиль (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Швейцария (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 4:6 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Черногория (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 10:1 Лихтенштейн (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:2 Голландия (до 17 лет)
Сенегал (до 17 лет) Последний матч: +1 =0 -0США (до 17 лет) 1:4 Сенегал (до 17 лет)
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (до 17 лет)
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Япония (до 17 лет)
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|США (до 17 лет)
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|Голландия (до 17 лет)
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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