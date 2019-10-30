Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Голландия (до 17 лет)
1:3
Конец матча
Сенегал (до 17 лет)
0'
1:0
10' Гол
Баннис Науфаль
1:1
46' Гол
Pape Sarr
85' Вторая желтая карточка
Богард Мелайро
1:2
87' Пенальти
Pape Sarr
1:3
90' Гол
Aliou Balde
90'+6

Ход матча

10'
Баннис Науфаль
1:0
46'
1:1
Pape Sarr
85'
Богард Мелайро
 
87'
1:2
Pape Sarr
90'
1:3
Aliou Balde

Предыдущие игры

Голландия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Япония (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:1 Косово (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет) 4:2 Италия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 1:0 Испания (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:2 Англия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Швеция (до 17 лет) Чехия (до 17 лет) 2:5 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 2:0 Израиль (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 5:0 Северная Ирландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Швейцария (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 4:6 Голландия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 6:0 Черногория (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 10:1 Лихтенштейн (до 17 лет) Италия (до 17 лет) 2:2 Голландия (до 17 лет)
Сенегал (до 17 лет) Последний матч: +1 =0 -0
США (до 17 лет) 1:4 Сенегал (до 17 лет)

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (до 17 лет) 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Япония (до 17 лет) 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3. США (до 17 лет) 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Голландия (до 17 лет) 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Aliou Balde бьет в цель!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Pape Sarr бьет в цель!
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Pape Sarr из команды Сенегал (до 17 лет) забивает с точки!
  • 85'
    [player1] получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Pape Sarr бьет в цель!
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Pape Sarr бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Баннис Науфаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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