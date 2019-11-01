Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ланус
2:1
Второй тайм: 87'
Бока Хуниорс
0'
1:0
9' Гол
Жозе Густаво Санд
25' Желтая карточка
Carlos Auzqui
28' Желтая карточка
Сарате Мауро
30' Желтая карточка
Альмендра Агустин
32' Желтая карточка
Lautaro Valenti
1:1
35' Гол
Сарате Мауро
36' Желтая карточка
Буффарини Хулио
2:1
49' Гол
Carlos Auzqui
55' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
68' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
70' Желтая карточка
Факундо Киньон
77' Желтая карточка
Tomas Belmonte
77' Желтая карточка
Тевес Карлос
80' Вторая желтая карточка
Искиэрдос Карлос
87'
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
10
Marcelino
Moreno
19
Факундо
Киньон
14
Lucas
Vera
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
25
Alexandro
Bernabei
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
11
Сальвио
Эдуардо
39
Альмендра
Агустин
23
Марконе
Иван
8
Alexis
Mac
Allister
19
Сарате
Мауро
17
Уртадо
Хан
Ланус
4-3-3
Бока Хуниорс
4-4-2

Ход матча

9'
Жозе Густаво Санд
(Marcelino Moreno)
1:0
25'
Carlos Auzqui
 
28'
 
Сарате Мауро
30'
 
Альмендра Агустин
32'
Lautaro Valenti
 
35'
1:1
Сарате Мауро
36'
 
Буффарини Хулио
49'
Carlos Auzqui
(Паскини Николас)
2:1
55'
 
Искиэрдос Карлос
58'
 
Тевес Карлос
Альмендра Агустин
67'
 
Абила Рамон
Уртадо Хан
68'
Ди Пласидо Леонель
 
70'
Факундо Киньон
 
71'
Tomas Belmonte
Lucas Vera
 
75'
 
Emanuel Reynoso2
Alexis Mac Allister
77'
Tomas Belmonte
 
77'
 
Тевес Карлос
80'
 
Искиэрдос Карлос

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус
Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Ланус: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бока Хуниорс 2:1 Ланус Суперлига Ланус 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Ланус 2:2 Бока Хуниорс Кубок Ланус 1:0 Бока Хуниорс Примера
Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера Ланус 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Ланус 1:3 Бока Хуниорс Примера Ланус 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Ланус Примера Ланус 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ланус Примера Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:2 Ланус Примера А Ланус 1:2 Бока Хуниорс Примера А Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Ланус Примера А Бока Хуниорс 3:1 Ланус Примера А Ланус 1:2 Бока Хуниорс Примера А Ланус 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ланус 1:3 Бока Хуниорс Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ланус 2:1 11 6 4 1 20 - 15 22
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 24 - 9 21
4. Бока Хуниорс 1:2 11 6 3 2 11 - 4 21
5. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
7. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
8. Арсенал Саранди 11 5 2 4 20 - 13 17
9. Эстудиантес Ла-Плата 11 5 1 5 10 - 8 16
10. Атлетико Тукуман 11 5 1 5 9 - 10 16
11. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Унион Санта-Фе 11 4 3 4 11 - 14 15
14. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
15. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
16. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
17. Колон 11 4 1 6 11 - 15 13
18. Росарио Сентраль 11 2 7 2 10 - 12 13
19. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
20. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
21. Банфилд 11 2 3 6 6 - 9 9
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 1 8 12 - 15 7
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6


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