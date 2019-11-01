Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ланус
2:1
Второй тайм: 87'
Бока Хуниорс
1:0
9' ГолЖозе Густаво Санд
25' Желтая карточкаCarlos Auzqui
28' Желтая карточкаСарате Мауро
30' Желтая карточкаАльмендра Агустин
32' Желтая карточкаLautaro Valenti
1:1
35' ГолСарате Мауро
36' Желтая карточкаБуффарини Хулио
2:1
49' ГолCarlos Auzqui
55' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
68' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
70' Желтая карточкаФакундо Киньон
77' Желтая карточкаTomas Belmonte
77' Желтая карточкаТевес Карлос
80' Вторая желтая карточкаИскиэрдос Карлос
14
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тевес КарлосНападающий
-
-
Ход матча
9'
25'
28'
32'
35'
1:1
36'
49'
2:1
55'
70'
77'
77'
80'
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус
Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Ланус: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера Ланус 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Ланус 1:3 Бока Хуниорс Примера Ланус 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:1 Ланус Примера Ланус 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ланус Примера Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:2 Ланус Примера А Ланус 1:2 Бока Хуниорс Примера А Ланус 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Ланус Примера А Бока Хуниорс 3:1 Ланус Примера А Ланус 1:2 Бока Хуниорс Примера А Ланус 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ланус 1:3 Бока Хуниорс Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ланус
|2:1
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|3.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|24 - 9
|21
|4.
|Бока Хуниорс
|1:2
|11
|6
|3
|2
|11 - 4
|21
|5.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|5
|1
|14 - 12
|20
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|5
|1
|5
|10 - 8
|16
|10.
|Атлетико Тукуман
|11
|5
|1
|5
|9 - 10
|16
|11.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|12.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|14.
|Индепендьенте
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|15.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|17.
|Колон
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|7
|2
|10 - 12
|13
|19.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|20.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|21.
|Банфилд
|11
|2
|3
|6
|6 - 9
|9
|22.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|1
|8
|12 - 15
|7
|24.
|Годой Крус
|11
|2
|0
|9
|11 - 22
|6
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