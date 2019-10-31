Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Унион Санта-Фе
2:2
Конец матча
Индепендьенте
0'
0:1
25' Гол
Ромеро Сильвио
31' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
32' Желтая карточка
Nelson Acevedo
34' Вторая желтая карточка
Бустос Фабрисио
39' Желтая карточка
Перес Пабло II
0:2
43' Пенальти
Ромеро Сильвио
43' Желтая карточка
Yeimar Gomez
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
51' Желтая карточка
Martin Nicolas Benitez
74' Желтая карточка
Walter Bou
88' Желтая карточка
Сильва Гастон
1:2
89' Пенальти
Walter Bou
2:2
90' Гол
Nicolas Mazzola
90'+6
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
5
Nelson
Acevedo
11
Jalil
Elias
10
Gabriel
Carabajal
9
Walter
Bou
12
Nicolas
Mazzola
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
4
Jorge
Figal
20
Сильва
Гастон
22
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
8
Перес
Пабло
II
10
Martin
Nicolas
Benitez
11
Домингес
Сесильо
18
Ромеро
Сильвио
Унион Санта-Фе
4-4-2
Индепендьенте
4-1-4-1

Ход матча

25'
0:1
Ромеро Сильвио
(Перес Пабло II)
31'
 
Бустос Фабрисио
32'
Nelson Acevedo
 
34'
 
Бустос Фабрисио
38'
 
Санчес-Миньо Хуан
Бланко Доминго
39'
 
Перес Пабло II
43'
0:2
Ромеро Сильвио
43'
Yeimar Gomez
 
45'
Damian Alberto Martinez
 
46'
Кавальяро Хуан
Nelson Acevedo
 
51'
 
Martin Nicolas Benitez
55'
 
Доминго Николас
Домингес Сесильо
68'
 
Gaston Togni
Ромеро Сильвио
69'
Franco Troyansky
Damian Alberto Martinez
 
74'
Walter Bou
 
88'
 
Сильва Гастон
89'
Walter Bou
1:2
90'
Nicolas Mazzola
(Franco Troyansky)
2:2

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль
Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус
Independiente1 Последний матч: +0 =0 -1
Independiente1 0:2 Ланус
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
3. Ривер Плейт 11 6 3 2 24 - 9 21
4. Расинг Авельянеда 11 5 5 1 14 - 12 20
5. Велес Сарсфилд 10 6 1 3 13 - 9 19
6. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
7. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Эстудиантес Ла-Плата 11 5 1 5 10 - 8 16
10. Атлетико Тукуман 11 5 1 5 9 - 10 16
11. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
12. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
13. Унион Санта-Фе 11 4 3 4 11 - 14 15
14. Индепендьенте 10 4 2 4 11 - 13 14
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
17. Колон 11 4 1 6 11 - 15 13
18. Росарио Сентраль 11 2 7 2 10 - 12 13
19. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
20. Сентраль Кордоба 10 3 2 5 9 - 11 11
21. Банфилд 11 2 3 6 6 - 9 9
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 1 8 12 - 15 7
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6


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