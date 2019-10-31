Аргентина: Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
2:2
Конец матча
Индепендьенте
0:1
25' ГолРомеро Сильвио
31' Желтая карточкаБустос Фабрисио
32' Желтая карточкаNelson Acevedo
34' Вторая желтая карточкаБустос Фабрисио
39' Желтая карточкаПерес Пабло II
0:2
43' ПенальтиРомеро Сильвио
43' Желтая карточкаYeimar Gomez
45' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
51' Желтая карточкаMartin Nicolas Benitez
74' Желтая карточкаWalter Bou
88' Желтая карточкаСильва Гастон
1:2
89' ПенальтиWalter Bou
2:2
90' ГолNicolas Mazzola
28
Yeimar
Gomez
11
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Gaston Comas
-
24 Franco Godoy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Gaston Togni
-
Ход матча
25'
0:1
31'
32'
34'
39'
43'
0:2
43'
74'
88'
89'
1:2
90'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =5 -7Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль
Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус
Independiente1 Последний матч: +0 =0 -1Independiente1 0:2 Ланус
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|3.
|Ривер Плейт
|11
|6
|3
|2
|24 - 9
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|5
|1
|14 - 12
|20
|5.
|Велес Сарсфилд
|10
|6
|1
|3
|13 - 9
|19
|6.
|Ланус
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|11
|5
|1
|5
|10 - 8
|16
|10.
|Атлетико Тукуман
|11
|5
|1
|5
|9 - 10
|16
|11.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|12.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|13.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|14.
|Индепендьенте
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|15.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|7 - 10
|13
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|17.
|Колон
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|7
|2
|10 - 12
|13
|19.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|20.
|Сентраль Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|21.
|Банфилд
|11
|2
|3
|6
|6 - 9
|9
|22.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|1
|8
|12 - 15
|7
|24.
|Годой Крус
|11
|2
|0
|9
|11 - 22
|6
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