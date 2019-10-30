Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Унион Санта-Фе
0:2
Второй тайм: 65'
Independiente1
0'
0:1
25' Гол
Ромеро Сильвио
31' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
32' Желтая карточка
Nelson Acevedo
34' Вторая желтая карточка
Бустос Фабрисио
39' Желтая карточка
Перес Пабло II
0:2
43' Пенальти
Ромеро Сильвио
43' Желтая карточка
Yeimar Gomez
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
51' Желтая карточка
Martin Nicolas Benitez
65'
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
5
Nelson
Acevedo
11
Jalil
Elias
10
Gabriel
Carabajal
9
Walter
Bou
12
Nicolas
Mazzola
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
4
Jorge
Figal
20
Сильва
Гастон
22
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
8
Перес
Пабло
II
10
Martin
Nicolas
Benitez
11
Домингес
Сесильо
18
Ромеро
Сильвио
Унион Санта-Фе
4-4-2
Independiente1
4-1-4-1

Ход матча

25'
0:1
Ромеро Сильвио
(Перес Пабло II)
31'
 
Бустос Фабрисио
32'
Nelson Acevedo
 
34'
 
Бустос Фабрисио
38'
 
Санчес-Миньо Хуан
Бланко Доминго
39'
 
Перес Пабло II
43'
0:2
Ромеро Сильвио
43'
Yeimar Gomez
 
45'
Damian Alberto Martinez
 
46'
Кавальяро Хуан
Nelson Acevedo
 
51'
 
Martin Nicolas Benitez
55'
 
Доминго Николас
Домингес Сесильо

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль
Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус
Independiente1 Последний матч: +0 =0 -1
Independiente1 0:2 Ланус
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
3. Велес Сарсфилд 10 6 1 3 13 - 9 19
4. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
5. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Атлетико Тукуман 11 5 1 5 9 - 10 16
10. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
11. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
12. Унион Санта-Фе 0:2 11 4 2 5 9 - 14 14
13. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
14. Эстудиантес Ла-Плата 10 4 1 5 7 - 8 13
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Росарио Сентраль 10 2 7 1 10 - 9 13
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
19. Сентраль Кордоба 10 3 2 5 9 - 11 11
20. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 1 8 12 - 15 7
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6
25. Estudiantes La Plata1 1 1 0 0 3 - 0 3
26. Independiente1 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
27. River Plate2 1 1 0 0 2 - 1 3
28. Colon1 2 1 0 1 3 - 3 3
29. Boca Juniors1 0 0 0 0 0 - 0 0
30. Huracan1 0 0 0 0 0 - 0 0
31. Central Cordoba de Santiago1 0 0 0 0 0 - 0 0
32. Racing Club1 0 0 0 0 0 - 0 0
33. Rosario Central1 1 0 0 1 0 - 3 0


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