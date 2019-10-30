Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:4
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
5' Желтая карточка
Angelo Gabrielli
22' Желтая карточка
German Guiffrey
0:1
40' Гол
Leandro Contin
0:2
50' Гол
Maxi Caire
0:3
51' Гол
Horacio Tijanovich
0:4
56' Гол
Ariel Garcia
73' Желтая карточка
Формика Мауро
83' Желтая карточка
Леал Луиш
90'+1
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
43
Морено
Анибал
20
Julian
Fernandez
II
21
Родригес
Денис
30
Lucas
Albertengo
19
Rodrigo
Salinas2
11
Maxi
Rodriguez1
31
Alexis
Arias
I
15
Maxi
Caire
28
Manuel
Guanini
24
German
Guiffrey
25
Лихт
Лукас
30
Maximiliano
Comba
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
26
Jose
Antonio
Paradela
9
Leandro
Contin
11
Horacio
Tijanovich
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2

Ход матча

5'
Angelo Gabrielli
 
22'
 
German Guiffrey
27'
 
Matias Miranda
Maximiliano Comba
40'
0:1
Leandro Contin
(Ariel Garcia)
46'
Формика Мауро
Родригес Денис
 
50'
0:2
Maxi Caire
(Leandro Contin)
51'
0:3
Horacio Tijanovich
56'
0:4
Ariel Garcia
60'
Леал Луиш
Rodrigo Salinas2
 
70'
 
Claudio Spinelli
Leandro Contin
73'
Формика Мауро
 
74'
Lucas Villarruel
Морено Анибал
 
78'
 
Jesus Vargas
Horacio Tijanovich
83'
Леал Луиш
 

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви
Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Копа де ла Суперлига Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Копа де ла Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Ньюэллс Олд Бойз 6:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Велес Сарсфилд 10 6 1 3 13 - 9 19
4. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
5. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Тальерес Кордоба 10 5 1 4 13 - 13 16
10. Сан-Лоренсо 10 5 1 4 13 - 15 16
11. Атлетико Тукуман 11 5 1 5 9 - 10 16
12. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 9 - 12 14
13. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
14. Эстудиантес Ла-Плата 10 4 1 5 7 - 8 13
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Росарио Сентраль 10 2 7 1 10 - 9 13
17. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
18. Сентраль Кордоба 10 3 2 5 9 - 11 11
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 5 - 10 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 1 8 12 - 15 7
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6
25. Estudiantes La Plata1 1 1 0 0 3 - 0 3
26. River Plate2 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
27. Colon1 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
28. Boca Juniors1 0 0 0 0 0 - 0 0
29. Huracan1 0 0 0 0 0 - 0 0
30. Central Cordoba de Santiago1 0 0 0 0 0 - 0 0
31. Racing Club1 0 0 0 0 0 - 0 0
32. Independiente1 0 0 0 0 0 - 0 0
33. Rosario Central1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Leandro Contin бьет в цель!
  • 27'
    Maximiliano Comba уходит, Matias Miranda вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    German Guiffrey получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Angelo Gabrielli получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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