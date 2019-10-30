Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:4
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
5' Желтая карточкаAngelo Gabrielli
22' Желтая карточкаGerman Guiffrey
0:1
40' ГолLeandro Contin
0:2
50' ГолMaxi Caire
0:3
51' ГолHoracio Tijanovich
0:4
56' ГолAriel Garcia
73' Желтая карточкаФормика Мауро
83' Желтая карточкаЛеал Луиш
15
Maxi
Caire
25
Лихт
Лукас
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Jesus Vargas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
Ход матча
22'
40'
0:1
50'
0:2
51'
56'
0:4
73'
83'
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =6 -6Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви
Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =3 -11Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Ньюэллс Олд Бойз 6:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Велес Сарсфилд
|10
|6
|1
|3
|13 - 9
|19
|4.
|Ланус
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|6.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|9.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|10.
|Сан-Лоренсо
|10
|5
|1
|4
|13 - 15
|16
|11.
|Атлетико Тукуман
|11
|5
|1
|5
|9 - 10
|16
|12.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|13.
|Индепендьенте
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|15.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|7 - 10
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|7
|1
|10 - 9
|13
|17.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|18.
|Сентраль Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|22.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|1
|8
|12 - 15
|7
|24.
|Годой Крус
|11
|2
|0
|9
|11 - 22
|6
|25.
|Estudiantes La Plata1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|26.
|River Plate2
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|27.
|Colon1
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|28.
|Boca Juniors1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|Huracan1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|Central Cordoba de Santiago1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|Racing Club1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|Independiente1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|Rosario Central1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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