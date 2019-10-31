Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Racing Club1
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
39' Желтая карточка
Luciano Gomez
62' Желтая карточка
Julian Carranza
89' Желтая карточка
Виттор Сержио
90'+5
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
2
Донатти
Алехандро
23
Nery
Dominguez
3
Сото
Алексис
32
Монтойя
Вальтер
21
Марсело
Диас
10
Matias
Rojas
II
28
Сарачо
Федерико
9
Кристальдо
Хонатан
15
Лисандро
Лопес
III
1
Ivan
Arboleda
24
Luciano
Gomez
25
Alexis
Maldonado
2
Сивельи
Ренато
3
Claudio
Bravo
III
22
Juan
Alvarez2
30
Jorge
Rodriguez
I
14
Виттор
Сержио
35
Урси
Агустин
21
Julian
Carranza
13
Junior
Arias
Racing Club1
4-3-1-2
Банфилд
4-4-2

Ход матча

39'
 
Luciano Gomez
61'
Nicolas Reniero
Кристальдо Хонатан
 
61'
 
Гутьеррес Хонас
Junior Arias
62'
 
Julian Carranza
68'
Цвитанич Дарио
Matias Rojas II
 
73'
 
Agustin Fontana
Julian Carranza
74'
David Barbona
Монтойя Вальтер
 
89'
 
Виттор Сержио
90'
 
Дубарбьер Себастьян
Урси Агустин

Предыдущие игры

Racing Club1 Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд
Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
3. Велес Сарсфилд 10 6 1 3 13 - 9 19
4. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
5. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Атлетико Тукуман 11 5 1 5 9 - 10 16
10. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
11. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
12. Унион Санта-Фе 11 4 3 4 11 - 14 15
13. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
14. Эстудиантес Ла-Плата 10 4 1 5 7 - 8 13
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Росарио Сентраль 10 2 7 1 10 - 9 13
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
19. Сентраль Кордоба 10 3 2 5 9 - 11 11
20. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
21. Банфилд 11 2 3 6 6 - 9 9
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 1 8 12 - 15 7
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6
25. Estudiantes La Plata1 1 1 0 0 3 - 0 3
26. River Plate2 1 1 0 0 2 - 1 3
27. Colon1 2 1 0 1 3 - 3 3
28. Racing Club1 1 0 1 0 0 - 0 1
29. Independiente1 1 0 1 0 2 - 2 1
30. Boca Juniors1 0 0 0 0 0 - 0 0
31. Huracan1 0 0 0 0 0 - 0 0
32. Central Cordoba de Santiago1 0 0 0 0 0 - 0 0
33. Rosario Central1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Luciano Gomez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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