Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Годой Крус
1:2
Второй тайм: 72'
Альдосиви
0'
1:0
10' Гол
Santiago Garcia II
1:1
13' Гол
Emanuel Iniguez
1:2
22' Гол
Верон Гонсало
39' Желтая карточка
Federico Gino
45' Желтая карточка
Поцрнич Лучано
45' Желтая карточка
Agustin Ignacio Aleo
50' Желтая карточка
Juan Brunetta
69' Желтая карточка
Leandro Vella
72'
1
Roberto
Ramirez
22
Nahuel
Arena
20
Nestor
Breitenbruch
6
Tomas
Cardona
4
Agustin
Ignacio
Aleo
11
Leandro
Vella
30
Juan
Andrada
5
Facundo
Gutierrez
26
Juan
Brunetta
10
Valentin
Burgoa
18
Santiago
Garcia
II
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
8
Federico
Gino
29
Верон
Гонсало
10
Андрада
Федерико
7
Nazareno
Solis
Годой Крус
4-4-1-1
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

10'
Santiago Garcia II
(Tomas Cardona)
1:0
13'
1:1
Emanuel Iniguez
(Андрада Федерико)
22'
1:2
Верон Гонсало
(Leandro Maciel)
39'
 
Federico Gino
45'
 
Поцрнич Лучано
45'
Agustin Ignacio Aleo
 
46'
Gabriel Alanis
Valentin Burgoa
 
50'
Juan Brunetta
 
62'
Tomas Badaloni
Agustin Ignacio Aleo
 
64'
 
Ринкон Себастьян
Верон Гонсало
69'
Leandro Vella
 

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Colon1 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви
Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Годой Крус 2:0 Альдосиви Суперлига Годой Крус 3:1 Альдосиви Примера Альдосиви 2:0 Годой Крус Примера Альдосиви 2:3 Годой Крус Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Велес Сарсфилд 10 6 1 3 13 - 9 19
4. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
5. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 5 3 1 16 - 7 18
7. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Тальерес Кордоба 10 5 1 4 13 - 13 16
10. Сан-Лоренсо 10 5 1 4 13 - 15 16
11. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 9 - 12 14
12. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Эстудиантес Ла-Плата 10 4 1 5 7 - 8 13
14. Атлетико Тукуман 10 4 1 5 7 - 10 13
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Росарио Сентраль 10 2 7 1 10 - 9 13
17. Патронато де Парана 10 3 3 4 8 - 12 12
18. Сентраль Кордоба 10 3 2 5 9 - 11 11
19. Альдосиви 2:1 11 3 2 6 9 - 13 11
20. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
21. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 5 - 10 10
22. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
23. Химнасия Ла-Плата 10 1 1 8 8 - 15 4
24. Colon1 1 1 0 0 2 - 1 3
25. Годой Крус 1:2 11 1 0 10 9 - 22 3
26. Boca Juniors1 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Huracan1 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Central Cordoba de Santiago1 0 0 0 0 0 - 0 0
29. Racing Club1 0 0 0 0 0 - 0 0
30. Independiente1 0 0 0 0 0 - 0 0
31. River Plate2 0 0 0 0 0 - 0 0
32. Rosario Central1 0 0 0 0 0 - 0 0
33. Estudiantes La Plata1 0 0 0 0 0 - 0 0


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