Аргентина: Суперлига 2019-2020
Годой Крус
1:2
Второй тайм: 72'
Альдосиви
1:0
10' ГолSantiago Garcia II
1:1
13' ГолEmanuel Iniguez
1:2
22' ГолВерон Гонсало
39' Желтая карточкаFederico Gino
45' Желтая карточкаПоцрнич Лучано
45' Желтая карточкаAgustin Ignacio Aleo
50' Желтая карточкаJuan Brunetta
69' Желтая карточкаLeandro Vella
22
Nahuel
Arena
30
Juan
Andrada
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Nahuel ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
10'
13'
22'
1:2
39'
45'
50'
69'
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =2 -13Colon1 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви
Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Велес Сарсфилд
|10
|6
|1
|3
|13 - 9
|19
|4.
|Ланус
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|7.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|9.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|10.
|Сан-Лоренсо
|10
|5
|1
|4
|13 - 15
|16
|11.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|12.
|Индепендьенте
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|14.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|1
|5
|7 - 10
|13
|15.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|7 - 10
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|7
|1
|10 - 9
|13
|17.
|Патронато де Парана
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|18.
|Сентраль Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|19.
|Альдосиви
|2:1
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|20.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|21.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|5 - 10
|10
|22.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|1
|1
|8
|8 - 15
|4
|24.
|Colon1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|25.
|Годой Крус
|1:2
|11
|1
|0
|10
|9 - 22
|3
|26.
|Boca Juniors1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Huracan1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Central Cordoba de Santiago1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|Racing Club1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|Independiente1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|River Plate2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|Rosario Central1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|Estudiantes La Plata1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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