Аргентина: Суперлига 2019-2020

Сегодня

1 Атлетико М

Аргентина: Примера Насьональ. Зона А

Бельгия: Первый дивизион А

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19:30 Позже

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16:30 Позже

Колумбия: Примера А Клаусура

Польша: Второй дивизион

Позже

05:00 Позже

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа A)