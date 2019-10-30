Аргентина: Суперлига 2019-2020
River Plate2
1:0
Второй тайм: 63'
Colon1
25' Желтая карточкаПерес Энцо
30' Желтая карточкаМартинес Лукас II
40' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
1:0
53' ГолДе ла Крус Николас
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Ход матча
25'
40'
53'
Предыдущие игры
River Plate2 Последний матч: +0 =0 -1Boca Juniors1 1:0 River Plate2
Colon1 Последний матч: +1 =0 -0Colon1 2:1 Годой Крус
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Велес Сарсфилд
|10
|6
|1
|3
|13 - 9
|19
|4.
|Ланус
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|6.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|9.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|1
|4
|13 - 13
|16
|10.
|Сан-Лоренсо
|10
|5
|1
|4
|13 - 15
|16
|11.
|Атлетико Тукуман
|11
|5
|1
|5
|9 - 10
|16
|12.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|13.
|Индепендьенте
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|15.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|7 - 10
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|7
|1
|10 - 9
|13
|17.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|18.
|Сентраль Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|19.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|20.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|5 - 10
|10
|21.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|22.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|1
|8
|12 - 15
|7
|24.
|Годой Крус
|11
|2
|0
|9
|11 - 22
|6
|25.
|Estudiantes La Plata1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|26.
|River Plate2
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|27.
|Colon1
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|28.
|Boca Juniors1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|Huracan1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|Central Cordoba de Santiago1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|Racing Club1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|Independiente1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|Rosario Central1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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