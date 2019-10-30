Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
River Plate2
1:0
Второй тайм: 63'
Colon1
0'
25' Желтая карточка
Перес Энцо
30' Желтая карточка
Мартинес Лукас II
40' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
1:0
53' Гол
Де ла Крус Николас
63'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
15
Паласиос
Эксекиэль
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
31
Gonzalo
Escobar
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
8
Fernando
Zuqui
29
Rodrigo
Aliendro
28
Marcelo
Estigarribia1
19
Wilson
Morelo
River Plate2
4-1-3-2
Colon1
4-1-4-1

Ход матча

25'
Перес Энцо
 
30'
Мартинес Лукас II
 
40'
 
Rodrigo Aliendro
53'
Де ла Крус Николас
(Суарес Матиас)
1:0
59'
 
Gabriel Esparza
Rodrigo Aliendro

Предыдущие игры

River Plate2 Последний матч: +0 =0 -1
Boca Juniors1 1:0 River Plate2
Colon1 Последний матч: +1 =0 -0
Colon1 2:1 Годой Крус
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
2. Аргентинос Хуниорс 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Велес Сарсфилд 10 6 1 3 13 - 9 19
4. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
5. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Тальерес Кордоба 10 5 1 4 13 - 13 16
10. Сан-Лоренсо 10 5 1 4 13 - 15 16
11. Атлетико Тукуман 11 5 1 5 9 - 10 16
12. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 9 - 12 14
13. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
14. Эстудиантес Ла-Плата 10 4 1 5 7 - 8 13
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Росарио Сентраль 10 2 7 1 10 - 9 13
17. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
18. Сентраль Кордоба 10 3 2 5 9 - 11 11
19. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
20. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 5 - 10 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 1 8 12 - 15 7
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6
25. Estudiantes La Plata1 1 1 0 0 3 - 0 3
26. River Plate2 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
27. Colon1 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
28. Boca Juniors1 0 0 0 0 0 - 0 0
29. Huracan1 0 0 0 0 0 - 0 0
30. Central Cordoba de Santiago1 0 0 0 0 0 - 0 0
31. Racing Club1 0 0 0 0 0 - 0 0
32. Independiente1 0 0 0 0 0 - 0 0
33. Rosario Central1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Мартинес Лукас II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...