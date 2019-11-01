Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Камерун (до 17 лет)
1:0
Второй тайм: 57'
Аргентина (до 17 лет)
0'
1:0
10' Гол
Francois Bere
57'
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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