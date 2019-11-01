Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Камерун (до 17 лет)
1:0
Второй тайм: 57'
Аргентина (до 17 лет)
1:0
10' ГолFrancois Bere
Ход матча
10'
1:0
Предыдущие игры
Камерун (до 17 лет) Последний матч: +0 =0 -1Таджикистан (до 17 лет) 1:0 Камерун (до 17 лет)
Аргентина (до 17 лет) Последние 13 матчей: +6 =2 -5Испания (до 17 лет) 0:0 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:4 Германия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:0 Аргентина (до 17 лет)
Швеция (до 17 лет) 4:1 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 0:3 Мексика (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:1 Тунис (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:0 Канада (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Австрия (до 17 лет) Иран (до 17 лет) 1:1 Аргентина (до 17 лет) Jamaica - U17 1:2 Аргентина (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Чили (до 17 лет)
Группа E
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 17 лет)
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Камерун (до 17 лет)
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Таджикистан (до 17 лет)
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Аргентина (до 17 лет)
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
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