Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Веен Висбаден
0:0
Первый тайм: 16'
Гамбург
16
Дамс
Никлас
13
Jakov
Medic
20
Кун
Моритц
28
Юнг
Гидеон
21
Ляйбольд
Тим
29
Файн
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
-
13 Jakov MedicЗащитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Marvin AjaniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
25 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
34 Jonas David
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +7 =5 -8Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден
Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден
Гамбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гамбург 1:2 Штуттгарт Гамбург 6:2 Штуттгарт Арминия 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт
Ян 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 2:0 Гамбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Гамбург 3:0 Ганновер 96 Карлсруэ 2:4 Гамбург Гамбург 1:0 Бохум Кемницер 2:2 Гамбург Нюрнберг 0:4 Гамбург Гамбург 1:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Андерлехт Гамбург 0:1 Хаддерсфилд Таун Гамбург 3:0 Дуйсбург Падерборн 4:1 Гамбург Гамбург 0:3 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Гамбург
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:0
|12
|7
|4
|1
|28 - 10
|25
|2.
|Штуттгарт
|1:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|Арминия
|0:0
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|5.
|Гройтер Фюрт
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|6.
|Хайденхайм
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|7.
|Ян
|12
|4
|4
|4
|22 - 18
|16
|8.
|Хольштайн Киль
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|15
|9.
|Карлсруэ
|12
|3
|6
|3
|21 - 23
|15
|10.
|Нюрнберг
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|11.
|Санкт-Паули
|12
|3
|5
|4
|16 - 16
|14
|12.
|Зандхаузен
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|13.
|Дармштадт
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|14.
|Ганновер 96
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|15.
|Оснабрюк
|12
|3
|4
|5
|13 - 12
|13
|16.
|Веен Висбаден
|0:0
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|20 - 24
|9
|18.
|Динамо Дрезден
|0:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 22
|9
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