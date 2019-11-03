Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Веен Висбаден
0:0
Первый тайм: 16'
Гамбург
0' 16'
1
Ватковяк
Лукас
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
13
Jakov
Medic
20
Кун
Моритц
10
Sebastian
Mrowca
24
Jeremias
Lorch
19
Нимайер
Михел
32
Айгнер
Штефан
9
Manuel
Schaeffler
II
7
Maximilian
Dittgen
1
Фернандеш
Даниэль
8
Дуджак
Джереми
28
Юнг
Гидеон
4
Ван
Дронгелен
Рик
21
Ляйбольд
Тим
6
Кинсомби
Давид
29
Файн
Адриан
7
Нарей
Халед
18
Джатта
Бейкери
16
Хинтерзеер
Лукас
10
Киттель
Сонни
Веен Висбаден
3-4-3
Гамбург
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден
Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден
Гамбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гамбург 1:2 Штуттгарт Гамбург 6:2 Штуттгарт Арминия 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт
Ян 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 2:0 Гамбург Вольфсбург 1:1 Гамбург Гамбург 3:0 Ганновер 96 Карлсруэ 2:4 Гамбург Гамбург 1:0 Бохум Кемницер 2:2 Гамбург Нюрнберг 0:4 Гамбург Гамбург 1:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Андерлехт Гамбург 0:1 Хаддерсфилд Таун Гамбург 3:0 Дуйсбург Падерборн 4:1 Гамбург Гамбург 0:3 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Гамбург

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Веен Висбаден 0:3 Гамбург Кубок Гамбург 2:1 Веен Висбаден Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:0 12 7 4 1 28 - 10 25
2. Штуттгарт 1:0 12 7 2 3 18 - 16 23
3. Арминия 0:0 12 6 5 1 22 - 12 23
4. Эрцгебирге Ауэ 12 5 4 3 19 - 18 19
5. Гройтер Фюрт 12 5 3 4 14 - 15 18
6. Хайденхайм 12 4 5 3 17 - 14 17
7. Ян 12 4 4 4 22 - 18 16
8. Хольштайн Киль 0:0 12 4 3 5 13 - 15 15
9. Карлсруэ 12 3 6 3 21 - 23 15
10. Нюрнберг 11 3 5 3 19 - 19 14
11. Санкт-Паули 12 3 5 4 16 - 16 14
12. Зандхаузен 12 3 5 4 11 - 12 14
13. Дармштадт 12 3 5 4 12 - 16 14
14. Ганновер 96 12 3 5 4 14 - 18 14
15. Оснабрюк 12 3 4 5 13 - 12 13
16. Веен Висбаден 0:0 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Бохум 11 1 6 4 20 - 24 9
18. Динамо Дрезден 0:1 12 2 3 7 12 - 22 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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