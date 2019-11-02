Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Майнц
0'
1:0
5' Гол
Забитцер Марсель
16'
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
31
Демме
Диего
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
27
Центнер
Робин
2
Пьер-Габриэль
Ронаэль
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
3
Аарон
Мартин
8
Озтунали
Левин
14
Кунде
Пьер
34
Баку
Ридле
28
Сцалай
Адам
5
Бутьюс
Жан-Поль
7
Кайсон
Робин
РБ Лейпциг
4-4-2
Майнц
4-3-3

Ход матча

5'
Забитцер Марсель
(Вернер Тимо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг
Майнц Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Майнц 3:1 Кёльн Фортуна 1:0 Майнц Падерборн 1:2 Майнц Майнц 0:1 Вольфсбург
Шальке 04 2:1 Майнц Майнц 2:1 Герта Бавария 6:1 Майнц Майнц 1:3 Боруссия М Фрайбург 3:0 Майнц Кайзерслаутерн 2:0 Майнц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Эвертон 1:3 Майнц Майнц 0:5 Севилья Ян 2:1 Майнц Майнц 2:0 Райо Вальекано Гонзенхайм 0:8 Майнц Айсбахталер 0:9 Майнц Майнц 4:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 0:2 Майнц

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Майнц 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Майнц Бундеслига
Майнц 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 0:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 9 20
2. Бавария 0:0 Заявка 10 5 4 1 24 - 11 19
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 4 6 0 11 - 5 18
5. Фрайбург 0:1 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 4 5 1 20 - 11 17
8. Байер Л 0:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
9. Шальке 04 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Вердер 1:0 Заявка 10 3 4 3 16 - 19 13
12. Герта Заявка 9 3 2 4 15 - 16 11
13. Майнц 0:1 Заявка 10 3 0 7 10 - 20 9
14. Унион Берлин Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15. Фортуна Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Кёльн Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 10 - 21 7
18. Падерборн Заявка 10 1 1 8 11 - 25 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Майнц
РБ Лейпциг
98.6% (142)
Ничья
0.7% (1)
Майнц
0.7% (1)
2:0 РБ Лейпциг
34.7% (50)
2:1 РБ Лейпциг
27.1% (39)
3:1 РБ Лейпциг
17.4% (25)
1:0 РБ Лейпциг
8.3% (12)
3:0 РБ Лейпциг
6.3% (9)
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