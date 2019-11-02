Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Майнц
1:0
5' ГолЗабитцер Марсель
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
14
Кунде
Пьер
34
Баку
Ридле
28
Сцалай
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кунде ПьерПолузащитник
-
34 Баку РидлеПолузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг
Майнц Последние 20 матчей: +11 =0 -9Майнц 3:1 Кёльн Фортуна 1:0 Майнц Падерборн 1:2 Майнц Майнц 0:1 Вольфсбург
Шальке 04 2:1 Майнц Майнц 2:1 Герта Бавария 6:1 Майнц Майнц 1:3 Боруссия М Фрайбург 3:0 Майнц Кайзерслаутерн 2:0 Майнц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Эвертон 1:3 Майнц Майнц 0:5 Севилья Ян 2:1 Майнц Майнц 2:0 Райо Вальекано Гонзенхайм 0:8 Майнц Айсбахталер 0:9 Майнц Майнц 4:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 0:2 Майнц
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 11
|19
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|6
|0
|11 - 5
|18
|5.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 11
|17
|8.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Вердер
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 19
|13
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|13.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 20
|9
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Фортуна
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 21
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 25
|4
РБ Лейпциг
98.6% (142)
Ничья
0.7% (1)
Майнц
0.7% (1)
2:0 РБ Лейпциг
34.7% (50)
2:1 РБ Лейпциг
27.1% (39)
3:1 РБ Лейпциг
17.4% (25)
1:0 РБ Лейпциг
8.3% (12)
3:0 РБ Лейпциг
6.3% (9)
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