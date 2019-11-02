Германия: Бундеслига 2019-2020
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Alte Foersterei
Герта
22
Ярстейн
Руне
20
Боята
Дедрик
15
Груйич
Марко
30
Вольф
Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Рапп НиколайЗащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
-
11 Леки МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Чович Анте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден
Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин
Герта Последние 20 матчей: +11 =3 -6Герта 3:3 Динамо Дрезден Герта 2:3 Хоффенхайм Вердер 1:1 Герта Герта 3:1 Фортуна
Кёльн 0:4 Герта Герта 2:1 Падерборн Майнц 2:1 Герта Шальке 04 3:0 Герта Герта 0:3 Вольфсбург Бавария 2:2 Герта Айхштетт 1:5 Герта Кристал Пэлас 0:4 Герта Герта 3:5 Вест Хэм Фенербахче 1:2 Герта Бохум 1:1 Герта Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Карлсруэ 1:1 Герта Герта 1:0 Штурм Айнтрахт Бр 1:4 Герта Форвард Мэдисон 0:4 Герта
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Герта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 11
|19
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Бавария
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|25 - 16
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 12
|18
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|12.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 21
|11
|13.
|Майнц
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 27
|9
|14.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Фортуна
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 21
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 25
|4
Унион Берлин
21.2% (31)
Ничья
50% (73)
Герта
28.8% (42)
1:1 Ничья
41.8% (61)
1:2 Герта
15.1% (22)
2:1 Унион Берлин
11.6% (17)
0:1 Герта
9.6% (14)
1:0 Унион Берлин
6.2% (9)
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