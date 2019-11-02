Германия: Бундеслига 2019-2020

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Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Герта
0' 37'
1
Гикевич
Рафал
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
3
Суботич
Невен
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
10
Андерссон
Себастьян
15
Бюльтер
Мариус
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
20
Боята
Дедрик
5
Штарк
Никлас
17
Миттельштедт
Максимилиан
15
Груйич
Марко
3
Шелбред
Пер-Сильян
30
Вольф
Мариус
28
Лукебакио
Доди
16
Дилросун
Джавайро
19
Ибишевич
Ведад
Унион Берлин
3-4-3
Герта
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фрайбург 1:3 Унион Берлин Бавария 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Фрайбург Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден
Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Вердер Унион Берлин 3:1 Кемницер Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Аугсбург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин
Герта Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Герта 3:3 Динамо Дрезден Герта 2:3 Хоффенхайм Вердер 1:1 Герта Герта 3:1 Фортуна
Кёльн 0:4 Герта Герта 2:1 Падерборн Майнц 2:1 Герта Шальке 04 3:0 Герта Герта 0:3 Вольфсбург Бавария 2:2 Герта Айхштетт 1:5 Герта Кристал Пэлас 0:4 Герта Герта 3:5 Вест Хэм Фенербахче 1:2 Герта Бохум 1:1 Герта Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Карлсруэ 1:1 Герта Герта 1:0 Штурм Айнтрахт Бр 1:4 Герта Форвард Мэдисон 0:4 Герта

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Герта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Герта 2:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:2 Герта Бундеслига 2 Герта 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Герта Бундеслига 2
Унион Берлин 3:5 Герта Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 10 7 1 2 21 - 10 22
2. Боруссия Д Заявка 10 5 4 1 23 - 11 19
3. РБ Лейпциг Заявка 10 5 3 2 25 - 10 18
4. Бавария Заявка 10 5 3 2 25 - 16 18
5. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 19 - 12 18
6. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 15 17
7. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
8. Вольфсбург Заявка 10 4 5 1 11 - 8 17
9. Шальке 04 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
10. Байер Л Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Герта 0:0 Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
12. Вердер Заявка 10 2 5 3 17 - 21 11
13. Майнц Заявка 10 3 0 7 10 - 27 9
14. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Фортуна Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Кёльн Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 10 - 21 7
18. Падерборн Заявка 10 1 1 8 11 - 25 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Герта
Унион Берлин
21.2% (31)
Ничья
50% (73)
Герта
28.8% (42)
1:1 Ничья
41.8% (61)
1:2 Герта
15.1% (22)
2:1 Унион Берлин
11.6% (17)
0:1 Герта
9.6% (14)
1:0 Унион Берлин
6.2% (9)
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