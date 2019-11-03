Германия: Бундеслига 2019-2020
Фортуна
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Эсприт-Арена
Кёльн
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
15
Томми
Эрик
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
13
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэйкер ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
Главный тренер: Байерлорцер Ахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +11 =2 -7Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна
Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =1 -10Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн
Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал Кёльн 3:1 Болонья Кёльн 0:1 Вердер Оснабрюк 0:3 Кёльн Ройтлинген 1:5 Кёльн Бад-Дурхайм 0:16 Кёльн Фрехен 1:7 Кёльн
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Кёльн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 11
|19
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Бавария
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|25 - 16
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 12
|18
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 21
|11
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|14.
|Майнц
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 27
|9
|15.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 21
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 25
|4
Фортуна
50% (70)
Ничья
34.3% (48)
Кёльн
15.7% (22)
1:1 Ничья
28.6% (40)
2:1 Фортуна
25.7% (36)
1:0 Фортуна
16.4% (23)
1:2 Кёльн
10% (14)
0:1 Кёльн
4.3% (6)
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