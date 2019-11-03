Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Фортуна
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Кёльн
0' 7'
24
Стеффен
Закари
25
Циммерман
Маттиас
5
Айхан
Кан
4
Нуху
Касим
23
Гисельман
Нико
39
Циммер
Жан
6
Моралес
Альфредо
13
Бодзек
Адам
15
Томми
Эрик
7
Финк
Оливер
28
Хеннингс
Роувен
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
34
Каттербах
Ноа
11
Шиндлер
Кингсли
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
24
Дрекслер
Доминик
13
Шауб
Луис
9
Теродде
Симон
Фортуна
4-4-1-1
Кёльн
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна
Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн
Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал Кёльн 3:1 Болонья Кёльн 0:1 Вердер Оснабрюк 0:3 Кёльн Ройтлинген 1:5 Кёльн Бад-Дурхайм 0:16 Кёльн Фрехен 1:7 Кёльн

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Кёльн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Фортуна 2:3 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Кёльн Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 10 7 1 2 21 - 10 22
2. Боруссия Д Заявка 10 5 4 1 23 - 11 19
3. РБ Лейпциг Заявка 10 5 3 2 25 - 10 18
4. Бавария Заявка 10 5 3 2 25 - 16 18
5. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 19 - 12 18
6. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 15 17
7. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
8. Вольфсбург Заявка 10 4 5 1 11 - 8 17
9. Шальке 04 Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
10. Байер Л Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Герта Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
12. Вердер Заявка 10 2 5 3 17 - 21 11
13. Унион Берлин Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
14. Майнц Заявка 10 3 0 7 10 - 27 9
15. Фортуна 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
16. Кёльн 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 10 - 21 7
18. Падерборн Заявка 10 1 1 8 11 - 25 4
  • Первый тайм
  • 6'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 6'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Фортуна контролирует мяч.
  • 5'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Каттербах Ноа получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Каттербах Ноа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Бодзек Адам из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 3'
    Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Каттербах Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Хеннингс Роувен из команды Фортуна навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
  • 2'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 2'
    Циммер Жан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 2'
    Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Фортуна начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фортуна 0:0 Кёльн
Фортуна
50% (70)
Ничья
34.3% (48)
Кёльн
15.7% (22)
1:1 Ничья
28.6% (40)
2:1 Фортуна
25.7% (36)
1:0 Фортуна
16.4% (23)
1:2 Кёльн
10% (14)
0:1 Кёльн
4.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...