Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Венгрия (до 17 лет)
0:0
Первый тайм: 13'
Эквадор (до 17 лет)
Предыдущие игры
Венгрия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +11 =5 -4Венгрия (до 17 лет) 0:0 Сербия (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 2:2 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:0 Латвия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:2 Венгрия (до 17 лет)
Беларусь (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:1 Испания (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:3 Венгрия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:4 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:0 Литва (до 17 лет) Румыния (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Израиль (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:0 Румыния (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Косово (до 17 лет) 1:3 Венгрия (до 17 лет)
Эквадор (до 17 лет) Последние 7 матчей: +4 =0 -3Нигерия (до 17 лет) 3:2 Эквадор (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 2:1 Австралия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 0:2 Мексика (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:4 Эквадор (до 17 лет)
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия (до 17 лет)
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Эквадор (до 17 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Австралия (до 17 лет)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Венгрия (до 17 лет)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
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