Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Австралия (до 17 лет)
0:0
Первый тайм: 13'
Нигерия (до 17 лет)
Предыдущие игры
Австралия (до 17 лет) Последние 6 матчей: +2 =2 -2Австралия (до 17 лет) 2:2 Венгрия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 2:1 Австралия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет)
Нигерия (до 17 лет) Последние 15 матчей: +13 =1 -1Нигерия (до 17 лет) 3:2 Эквадор (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:2 Венгрия (до 17 лет) Мали (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет)
Бразилия (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:5 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Уругвай (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:1 Иран (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 3:3 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)
Последние игры между собой
Австралия (до 17 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нигерия (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нигерия (до 17 лет)
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Эквадор (до 17 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Австралия (до 17 лет)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Венгрия (до 17 лет)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
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