Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Австралия (до 17 лет)
0:0
Первый тайм: 13'
Нигерия (до 17 лет)
0' 13'

Предыдущие игры

Австралия (до 17 лет) Последние 6 матчей: +2 =2 -2
Австралия (до 17 лет) 2:2 Венгрия (до 17 лет) Эквадор (до 17 лет) 2:1 Австралия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 1:2 Австралия (до 17 лет)
Австралия (до 17 лет) 0:0 Мексика (до 17 лет) Австралия (до 17 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 17 лет)
Нигерия (до 17 лет) Последние 15 матчей: +13 =1 -1
Нигерия (до 17 лет) 3:2 Эквадор (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:2 Венгрия (до 17 лет) Мали (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 2:4 Нигерия (до 17 лет)
Бразилия (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет) 2:1 Нигерия (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:5 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 3:0 Мексика (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 0:3 Нигерия (до 17 лет) Уругвай (до 17 лет) 0:2 Нигерия (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 4:1 Иран (до 17 лет) Нигерия (до 17 лет) 5:0 Ирак (до 17 лет) Швеция (до 17 лет) 3:3 Нигерия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 1:6 Нигерия (до 17 лет)

Последние игры между собой

Австралия (до 17 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нигерия (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нигерия (до 17 лет) 6:0 Австралия (до 17 лет) Чемпионат мира (до 17 лет)
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    Судья начинает матч

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