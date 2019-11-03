Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Эносис
0:1
Первый тайм: 17'
Аполлон
0'
0:1
11' Гол
Гакпе Серж
17'

Ход матча

11'
0:1
Гакпе Серж

Предыдущие игры

Эносис Последние 20 матчей: +6 =6 -8
АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина Докса Катокопия 1:3 Эносис Эносис 2:3 АПОЭЛ
Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис Эносис 3:4 Этникос Ахна Эносис 3:2 Алки Ороклинис Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон
АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Эносис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Эносис 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Эносис Первый дивизион Аполлон 2:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:0 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 3:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Аполлон Первый дивизион Эносис 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Эносис Первый дивизион Аполлон 0:0 Эносис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 8 4 3 1 11 - 6 15
2. Анортосис 6 4 2 0 13 - 2 14
3. АПОЭЛ 5 4 1 0 11 - 2 13
4. АЕК Ларнака 8 2 6 0 16 - 10 12
5. АЕЛ Лимаcсол 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Этникос Ахна 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Аполлон 1:0 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Неа Саламина 8 3 1 4 8 - 13 10
9. Пафос 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Олимпиакос Никосия 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Эносис 0:1 8 1 1 6 13 - 18 4
12. Докса Катокопия 8 0 3 5 3 - 16 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Гакпе Серж бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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