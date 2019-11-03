Кипр: Первый дивизион 2019-2020
0:1
11' ГолГакпе Серж
Ход матча
11'
0:1
Предыдущие игры
Эносис Последние 20 матчей: +6 =6 -8АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина Докса Катокопия 1:3 Эносис Эносис 2:3 АПОЭЛ
Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис Эносис 3:4 Этникос Ахна Эносис 3:2 Алки Ороклинис Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =2 -11Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон
АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Эносис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Анортосис
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|АПОЭЛ
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|2
|6
|0
|16 - 10
|12
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Этникос Ахна
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Аполлон
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Неа Саламина
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|Пафос
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Олимпиакос Никосия
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Эносис
|0:1
|8
|1
|1
|6
|13 - 18
|4
|12.
|Докса Катокопия
|8
|0
|3
|5
|3 - 16
|3
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