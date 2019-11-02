Украина: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Десна
0'
41' Желтая карточка
Петрович Тодор
45'+3
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
45
Maksym
Melnychuk
94
Петрович
Тодор
5
Якубу
Наджиб
7
Луизао
II
8
Габелок
Артём
16
Yurii
Kozyrenko
26
Коломоец
Юрий
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
43
Западня
Артур
11
Калитвинцев
Владислав
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
13
Хлёбас
Дмитрий
19
Фаворов
Артём
77
Дегтярёв
Максим
Ворскла
Десна

Ход матча

41'
Петрович Тодор
 

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла
Десна Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна
Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Десна 2:0 Ворскла Премьер-лига Десна 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:3 Десна Премьер-лига Ворскла 0:0 Десна Премьер-лига
Десна 0:2 Ворскла Премьер-лига Десна 1:2 Ворскла Кубок Десна 1:2 Ворскла Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:0 13 12 1 0 37 - 6 37
2. Динамо Киев 12 7 3 2 24 - 8 24
3. Десна 0:0 13 7 3 3 19 - 7 24
4. Заря 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Александрия 12 6 2 4 14 - 13 20
6. Мариуполь 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Колос Ковалёвка 12 4 2 6 9 - 23 14
8. Днепр-1 12 3 2 7 12 - 17 11
9. Олимпик Донецк 12 3 2 7 10 - 22 11
10. Карпаты 0:1 13 2 4 7 9 - 17 10
11. Ворскла 0:0 13 2 3 8 9 - 25 9
12. Львов 12 2 2 8 8 - 20 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Десна
Ворскла
30.3% (44)
Ничья
16.6% (24)
Десна
53.1% (77)
1:2 Десна
26.9% (39)
0:1 Десна
18.6% (27)
1:0 Ворскла
15.2% (22)
1:1 Ничья
12.4% (18)
2:1 Ворскла
9.7% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...