Украина: Премьер-лига 2019-2020
Ворскла
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Десна
41' Желтая карточкаПетрович Тодор
44
Паст
Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Сакив ТарасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Косовский Виталий
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
41'
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =5 -9Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла
Десна Последние 20 матчей: +11 =3 -6Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна
Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Десна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|13
|12
|1
|0
|37 - 6
|37
|2.
|Динамо Киев
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|3.
|Десна
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 7
|24
|4.
|Заря
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Александрия
|12
|6
|2
|4
|14 - 13
|20
|6.
|Мариуполь
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|2
|6
|9 - 23
|14
|8.
|Днепр-1
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|9.
|Олимпик Донецк
|12
|3
|2
|7
|10 - 22
|11
|10.
|Карпаты
|0:1
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|11.
|Ворскла
|0:0
|13
|2
|3
|8
|9 - 25
|9
|12.
|Львов
|12
|2
|2
|8
|8 - 20
|8
Ворскла
30.3% (44)
Ничья
16.6% (24)
Десна
53.1% (77)
1:2 Десна
26.9% (39)
0:1 Десна
18.6% (27)
1:0 Ворскла
15.2% (22)
1:1 Ничья
12.4% (18)
2:1 Ворскла
9.7% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...