Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Лариса
1:2
Первый тайм: 17'

Стадион:
ОФИ
0'
0:1
3' Гол
Семеду Лисандру
0:2
7' Гол
Kosmas Tsilianidis
1:2
14' Гол
Морас Евангелос
17'
1
Кристинссон
Огмундур
22
Сецерович
Аднан
18
Морас
Евангелос
8
Милосавлевич
Радомир
5
Михаил
Алексиос
25
Manolis
Bertos
88
Nikola
Stankovic
26
Каче
Эргюс
7
Варда
Амр
33
Marko
Nunic
28
Бралич
Славко
1
Уалли
Оскар
4
Vajeba
Sakor
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
6
Anestis
Nastos
16
Маринакис
Никос
20
Joao
Figueiredo
34
Коровесис
Никос
19
Kosmas
Tsilianidis
Лариса
3-5-2
ОФИ
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Семеду Лисандру
7'
0:2
Kosmas Tsilianidis
14'
Морас Евангелос
1:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Каламата 3:0 Лариса Панатинаикос 1:2 Лариса Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:0 АЕК
Арис Салоники 2:3 Лариса Лариса 3:0 Ксанти Паниониос 1:0 Лариса Лариса 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:1 Лариса Лариса 0:3 Олимпиакос АЕК 0:1 Лариса Лариса 1:1 ПАОК Паниониос 1:0 Лариса Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса Лариса 2:0 Левадиакос ОФИ 0:0 Лариса Ламия 2:1 Лариса Лариса 1:1 Ксанти Панаитоликос 2:2 Лариса
ОФИ Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос
ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ

Последние игры между собой

Лариса: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
ОФИ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ 0:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Лариса Суперлига Лариса 4:3 ОФИ Суперлига
Лариса 5:1 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 16 - 3 23
2. ПАОК 8 6 2 0 18 - 9 20
3. ОФИ 2:1 9 6 1 2 19 - 9 19
4. Ксанти 9 5 1 3 10 - 10 16
5. АЕК 8 4 2 2 12 - 10 14
6. Арис Салоники 9 3 3 3 14 - 10 12
7. Лариса 1:2 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Атромитос 8 3 2 3 15 - 11 11
9. Астерас 8 3 0 5 12 - 13 9
10. Волос 8 3 0 5 9 - 17 9
11. Панатинаикос 8 2 2 4 6 - 12 8
12. Паниониос 9 1 2 6 6 - 16 5
13. Ламия 8 0 4 4 5 - 15 4
14. Панаитоликос 8 0 2 6 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEL FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...