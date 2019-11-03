Греция: Суперлига 2019-2020
0:1
3' ГолСемеду Лисандру
0:2
7' ГолKosmas Tsilianidis
1:2
14' ГолМорас Евангелос
26
Каче
Эргюс
33
Marko
Nunic
10
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Marko NunicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жижич НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Ассубре ЖанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Наби АдилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
3'
0:1
7'
14'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +6 =8 -6Каламата 3:0 Лариса Панатинаикос 1:2 Лариса Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:0 АЕК
Арис Салоники 2:3 Лариса Лариса 3:0 Ксанти Паниониос 1:0 Лариса Лариса 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:1 Лариса Лариса 0:3 Олимпиакос АЕК 0:1 Лариса Лариса 1:1 ПАОК Паниониос 1:0 Лариса Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса Лариса 2:0 Левадиакос ОФИ 0:0 Лариса Ламия 2:1 Лариса Лариса 1:1 Ксанти Панаитоликос 2:2 Лариса
ОФИ Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос
Последние игры между собой
Лариса: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
ОФИ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|2.
|ПАОК
|8
|6
|2
|0
|18 - 9
|20
|3.
|ОФИ
|2:1
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|4.
|Ксанти
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|АЕК
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|Арис Салоники
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|7.
|Лариса
|1:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|15 - 11
|11
|9.
|Астерас
|8
|3
|0
|5
|12 - 13
|9
|10.
|Волос
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|11.
|Панатинаикос
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|Паниониос
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|13.
|Ламия
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
|14.
|Панаитоликос
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Загрузка...