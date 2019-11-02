Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Этникос Ахна
1:1
Второй тайм: 50'
Омония
0'
0:1
6' Гол
Дербишир Мэтт
1:1
44' Гол
Лабан Венсан
50'

Ход матча

6'
0:1
Дербишир Мэтт
44'
Лабан Венсан
1:1

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 Кармиотисса Этникос Ахна 1:0 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 0:1 Этникос Ахна Кармиотисса 2:1 Этникос Ахна
Омония Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон
АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Омония: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Этникос Ахна 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Омония Кубок Омония 0:0 Этникос Ахна Кубок
Омония 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Этникос Ахна Кубок Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Этникос Ахна Кубок Кипра Этникос Ахна 0:2 Омония Кубок Кипра Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Омония Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Cypriot Cup Омония 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 6 4 2 0 13 - 2 14
2. АПОЭЛ 5 4 1 0 11 - 2 13
3. Омония 1:1 8 3 4 1 10 - 6 13
4. Этникос Ахна 1:1 7 3 3 1 11 - 11 12
5. АЕК Ларнака 8 2 6 0 16 - 10 12
6. АЕЛ Лимаcсол 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Неа Саламина 8 3 1 4 8 - 13 10
8. Пафос 7 2 2 3 8 - 11 8
9. Аполлон 7 2 1 4 8 - 10 7
10. Олимпиакос Никосия 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Эносис 7 1 1 5 13 - 17 4
12. Докса Катокопия 8 0 3 5 3 - 16 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Лабан Венсан бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Лабан Венсан бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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