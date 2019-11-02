Кипр: Первый дивизион 2019-2020

Сегодня

2 Боруссия М

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23:00 Позже

0 Атлетико М

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22:45 Позже

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22:00 Позже

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22:00 Позже

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22:00 Позже

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22:00 Позже

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22:00 Позже

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22:45 Позже

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21:45 Позже

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23:30 Позже

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01:30 Позже

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21:30 Позже

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23:10 Позже

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23:00 Позже

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21:10 Позже

Аргентина: Примера Насьональ. Зона А

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23:00 Позже

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21:30 Позже

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21:30 Позже

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02:00 Позже

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23:45 Позже

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21:30 Позже

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03:00 Позже

Аргентина: Федераль А. Зона А

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22:30 Позже

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22:00 Позже

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22:00 Позже

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22:00 Позже

Бельгия: Первый дивизион А

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22:30 Позже

Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап

Босния и Герцеговина: Премьер-лига

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03:00 Позже

0 Васко да Гама

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01:00 Позже

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01:00 Позже

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23:00 Позже

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01:00 Позже

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01:00 Позже

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22:30 Позже

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22:30 Позже

Венгрия: Венгерский первый дивизон

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00:00 Позже

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04:00 Позже

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22:00 Позже

3 Боруссия-2 М

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04:15 Позже

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04:00 Позже

Дания: Второй дивизион (Группа 1)

Дания: Второй дивизион (Группа 2)

Дания: Первый дивизион

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22:00 Позже

Позже

22:00 Позже

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22:45 Позже

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22:45 Позже

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19:25 Позже

Кипр: Первый дивизион

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05:00 Позже

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04:30 Позже

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02:00 Позже

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04:06 Позже

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04:00 Позже

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02:00 Позже

Норвегия: Первый дивизион

Норвегия: Первый дивизион: Квалификация (1/2 финала)

Позже

00:00 Позже

Позже

04:00 Позже

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01:15 Позже

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23:00 Позже

Польша: Второй дивизион

Польша: Первый дивизион

Позже

22:00 Позже

Россия: Второй дивизион. Зона Запад

Россия: Второй дивизион. Зона Центр

0 ЦСКА М (мол.)

Позже

15:00 Позже

5 Спартак М (мол.)

Позже

21:30 Позже

Позже

04:15 Позже

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04:00 Позже

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00:15 Позже

Сингапур: Кубок (Матч за 3-е место)

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04:30 Позже

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03:00 Позже

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02:00 Позже

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22:00 Позже

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22:00 Позже

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22:00 Позже

Франция: Первый дивизион: Женщины

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа C)