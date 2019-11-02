Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Этникос Ахна
1:1
Второй тайм: 50'
Омония
0:1
6' ГолДербишир Мэтт
1:1
44' ГолЛабан Венсан
Ход матча
6'
0:1
44'
1:1
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +14 =3 -3Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия АСИЛ Лыси 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 Кармиотисса Этникос Ахна 1:0 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 0:1 Этникос Ахна Кармиотисса 2:1 Этникос Ахна
Омония Последние 20 матчей: +5 =7 -8Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон
АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Омония: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Омония 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Этникос Ахна Кубок Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Этникос Ахна Кубок Кипра Этникос Ахна 0:2 Омония Кубок Кипра Омония 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Омония Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Омония Cypriot Cup Омония 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|АПОЭЛ
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|Омония
|1:1
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Этникос Ахна
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 11
|12
|5.
|АЕК Ларнака
|8
|2
|6
|0
|16 - 10
|12
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Неа Саламина
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|8.
|Пафос
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Аполлон
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|10.
|Олимпиакос Никосия
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Эносис
|7
|1
|1
|5
|13 - 17
|4
|12.
|Докса Катокопия
|8
|0
|3
|5
|3 - 16
|3
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