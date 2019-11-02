Австрия: Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Альянц
Санкт-Пёльтен
27' Желтая карточкаХофбауэр Доминик
10
Мург
Томас
39
Любичич
Деян
27
Баджи
Алиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
19 Пак Кван РёнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
27'
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена
Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц
Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|13
|11
|2
|0
|51 - 12
|35
|2.
|ЛАСК
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|3.
|Вольфсбергер
|2:0
|13
|8
|3
|2
|32 - 13
|27
|4.
|Рапид Вена
|0:0
|13
|6
|4
|3
|25 - 17
|22
|5.
|Штурм
|0:2
|13
|6
|2
|5
|20 - 13
|20
|6.
|Хартберг
|12
|5
|3
|4
|24 - 24
|18
|7.
|Ваттенс
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|8.
|Аустрия Вена
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|9.
|Маттерсбург
|0:1
|13
|3
|1
|9
|17 - 36
|10
|10.
|Адмира
|12
|2
|3
|7
|14 - 31
|9
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|13
|1
|5
|7
|8 - 35
|8
|12.
|Альтах
|12
|2
|1
|9
|17 - 31
|7
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