Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
27' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
38'
1
Штребингер
Ричард
20
Хофманн
Максимилиан
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
10
Мург
Томас
22
Стойкович
Филип
39
Любичич
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
8
Шваб
Штефан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Баджи
Алиу
1
Christoph
Riegler
22
Инголич
Сандро
5
Майзль
Лука
29
Дрешер
Даниэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
11
George
Davies
10
Луксбахер
Даниэль
4
Хофбауэр
Доминик
8
Michael
Ambichl
14
Балик
Гусейн
19
Пак
Кван
Рён
Рапид Вена
3-5-1-1
Санкт-Пёльтен
5-3-2

Ход матча

27'
 
Хофбауэр Доминик

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена
Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц
Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 13 11 2 0 51 - 12 35
2. ЛАСК 12 9 2 1 26 - 8 29
3. Вольфсбергер 2:0 13 8 3 2 32 - 13 27
4. Рапид Вена 0:0 13 6 4 3 25 - 17 22
5. Штурм 0:2 13 6 2 5 20 - 13 20
6. Хартберг 12 5 3 4 24 - 24 18
7. Ваттенс 12 3 3 6 16 - 23 12
8. Аустрия Вена 12 3 3 6 18 - 25 12
9. Маттерсбург 0:1 13 3 1 9 17 - 36 10
10. Адмира 12 2 3 7 14 - 31 9
11. Санкт-Пёльтен 0:0 13 1 5 7 8 - 35 8
12. Альтах 12 2 1 9 17 - 31 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Хофбауэр Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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