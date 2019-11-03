Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Александрия
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Мариуполь
0'
29' Желтая карточка
Быков Алексей
32' Красная карточка
Быков Алексей
38' Желтая карточка
Бабогло Владислав
44' Желтая карточка
Дава Джойским
44'
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
4
Бабогло
Владислав
11
Мирошниченко
Денис
17
Лучкевич
Валерий
27
Гречишкин
Дмитрий
8
Довгий
Алексей
10
Третьяков
Максим
13
Бухал
Глеб
6
Ковалец
Кирилл
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
5
Дава
Джойским
2
Быков
Алексей
25
Федорчук
Валерий
11
Чурко
Вячеслав
9
Мишнёв
Дмитрий
6
Танковский
Вячеслав
17
Горбунов
Сергей
Олегович
99
Вакула
Владислав
Александрия
Мариуполь

Ход матча

15'
 
Чех Максим
Танковский Вячеслав
29'
 
Быков Алексей
32'
 
Быков Алексей
38'
Бабогло Владислав
 
44'
 
Дава Джойским

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия
Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна Заря 1:2 Александрия Александрия 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Александрия Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия Андерлехт 1:2 Александрия Александрия 0:2 Динамо Киев
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь
Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов

Последние игры между собой

Александрия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Мариуполь 2:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 13 12 1 0 39 - 6 37
2. Десна 13 8 2 3 20 - 7 26
3. Заря 2:0 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Динамо Киев 12 7 3 2 24 - 8 24
5. Александрия 0:0 13 6 3 4 14 - 13 21
6. Мариуполь 0:0 13 4 5 4 11 - 16 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 2 6 9 - 23 14
8. Олимпик Донецк 12 3 2 7 10 - 22 11
9. Днепр-1 0:2 13 3 2 8 12 - 19 11
10. Карпаты 13 2 4 7 9 - 19 10
11. Львов 12 2 2 8 8 - 20 8
12. Ворскла 13 2 2 9 9 - 26 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 0:0 Мариуполь
Александрия
79.3% (115)
Ничья
15.2% (22)
Мариуполь
5.5% (8)
1:0 Александрия
34.5% (50)
2:1 Александрия
30.3% (44)
1:1 Ничья
13.8% (20)
2:0 Александрия
11% (16)
1:2 Мариуполь
3.4% (5)
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