Украина: Премьер-лига 2019-2020
Александрия
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Ника
Мариуполь
29' Желтая карточкаБыков Алексей
32' Красная карточкаБыков Алексей
38' Желтая карточкаБабогло Владислав
44' Желтая карточкаДава Джойским
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
13
Бухал
Глеб
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бухал ГлебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
29'
32'
44'
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия
Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна Заря 1:2 Александрия Александрия 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Александрия Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия Андерлехт 1:2 Александрия Александрия 0:2 Динамо Киев
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь
Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов
Последние игры между собой
Александрия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|13
|12
|1
|0
|39 - 6
|37
|2.
|Десна
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|Заря
|2:0
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Динамо Киев
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|5.
|Александрия
|0:0
|13
|6
|3
|4
|14 - 13
|21
|6.
|Мариуполь
|0:0
|13
|4
|5
|4
|11 - 16
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|2
|6
|9 - 23
|14
|8.
|Олимпик Донецк
|12
|3
|2
|7
|10 - 22
|11
|9.
|Днепр-1
|0:2
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|10.
|Карпаты
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|11.
|Львов
|12
|2
|2
|8
|8 - 20
|8
|12.
|Ворскла
|13
|2
|2
|9
|9 - 26
|8
Александрия
79.3% (115)
Ничья
15.2% (22)
Мариуполь
5.5% (8)
1:0 Александрия
34.5% (50)
2:1 Александрия
30.3% (44)
1:1 Ничья
13.8% (20)
2:0 Александрия
11% (16)
1:2 Мариуполь
3.4% (5)
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