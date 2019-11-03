Румыния: Первая лига 2019-2020

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ФКСБ
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Сепси
0'
0:1
27' Гол
Каранович Горан
43' Желтая карточка
Васвари Габриэл
44'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
16
Планич
Богдан
3
Ionut
Pantiru
26
Оайдэ
Рэзван
23
Попеску
Овидиу
10
Тэнасе
Флорин
88
Попа
Адриан
9
Ньоэр
Харлем-Эдди
7
Коман
Флоринел
33
Roland
Niczuly
2
Szabolcs
Kilyen
3
Баришич
Хрвое
29
Rachid
Bouhenna
23
Кононго
Уго
21
Гал-Андрезли
Петер
77
Велев
Стефан
8
Васвари
Габриэл
11
Marius
Stefanescu
24
Istvan
Fulop
25
Каранович
Горан
ФКСБ
Сепси

Ход матча

27'
0:1
Каранович Горан
(Васвари Габриэл)
43'
 
Васвари Габриэл

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ
ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси
Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Сепси 0:0 ФКСБ Первая лига Сепси 1:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 4:2 ФКСБ Первая лига
ФКСБ 2:0 Сепси Первая лига ФКСБ 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:4 ФКСБ Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 15 9 3 3 35 - 13 30
2. Вииторул Констанца 15 8 4 3 34 - 18 28
3. Университатя Крайова 14 7 3 4 18 - 14 24
4. Газ Метан Mедиаш 15 6 5 4 24 - 21 23
5. Астра 14 6 4 4 19 - 17 22
6. Ботошани 15 5 7 3 24 - 21 22
7. КСМ Политехника Яссы 14 5 6 3 17 - 15 21
8. ФКСБ 0:1 15 6 3 6 20 - 20 21
9. Динамо Бухарест 14 6 2 6 21 - 23 20
10. Сепси 1:0 15 3 10 2 14 - 11 19
11. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 17 - 23 16
12. Германнштадт 15 3 4 8 12 - 27 13
13. Академика Клинчени 15 2 5 8 16 - 29 11
14. Волунтари 15 1 4 10 9 - 28 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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