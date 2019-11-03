Румыния: Первая лига 2019-2020
0:1
27' ГолКаранович Горан
43' Желтая карточкаВасвари Габриэл
17
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
88
Попа
Адриан
23
Кононго
Уго
77
Велев
Стефан
24
Istvan
Fulop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Попа АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хора ИоанНападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
-
99 Andrei Vlad2
-
Главный тренер: Bogdan Vintila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кононго УгоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Салли ЭдгарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ксаба Ласзло
Ход матча
27'
43'
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ
ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: +2 =10 -8Сепси 0:0 Волунтари Сепси 2:3 Астра Ботошани 1:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси
Сепси 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|9
|3
|3
|35 - 13
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|8
|4
|3
|34 - 18
|28
|3.
|Университатя Крайова
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|15
|6
|5
|4
|24 - 21
|23
|5.
|Астра
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|6.
|Ботошани
|15
|5
|7
|3
|24 - 21
|22
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|ФКСБ
|0:1
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|9.
|Динамо Бухарест
|14
|6
|2
|6
|21 - 23
|20
|10.
|Сепси
|1:0
|15
|3
|10
|2
|14 - 11
|19
|11.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|12.
|Германнштадт
|15
|3
|4
|8
|12 - 27
|13
|13.
|Академика Клинчени
|15
|2
|5
|8
|16 - 29
|11
|14.
|Волунтари
|15
|1
|4
|10
|9 - 28
|7
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