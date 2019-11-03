Греция: Суперлига 2019-2020

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АЕК
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Атромитос
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Giorgos Manousos
0:1
20' Гол
Giorgos Manousos
31'
16
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
4
Ойконому
Мариос
19
Чигринский
Дмитрий
3
Лопеш
Элдер
6
Крстичич
Ненад
8
Andre
Simoes1
11
Milos
Deletic
7
Верде
Даниэле
10
Ливайя
Марко
18
Оливейра
Нелсон
35
Christos
Mandas
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
55
Талоша
Жоау
6
Харисис
Харилаос
18
Рауль
Баэна
9
Giorgos
Manousos
14
Андруцос
Танасис
10
Н'Сикулу
Кларк
39
Веллиос
Апостолос
АЕК
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

19'
0:0
Giorgos Manousos
20'
0:1
Giorgos Manousos

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК
Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос
Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК

Последние игры между собой

АЕК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 АЕК Кубок АЕК 0:2 Атромитос Суперлига
Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Атромитос Суперлига АЕК 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 16 - 3 23
2. ПАОК 8 6 2 0 18 - 9 20
3. ОФИ 9 5 1 3 19 - 11 16
4. Ксанти 9 5 1 3 10 - 10 16
5. Лариса 9 4 3 2 14 - 10 15
6. Атромитос 1:0 9 4 2 3 16 - 11 14
7. АЕК 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Арис Салоники 9 3 3 3 14 - 10 12
9. Астерас 9 3 1 5 13 - 14 10
10. Волос 8 3 0 5 9 - 17 9
11. Панатинаикос 8 2 2 4 6 - 12 8
12. Паниониос 9 1 2 6 6 - 16 5
13. Ламия 8 0 4 4 5 - 15 4
14. Панаитоликос 9 0 3 6 6 - 15 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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