Греция: Суперлига 2019-2020
АЕК
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Атромитос
0:0
19' Не забитый пенальтиGiorgos Manousos
0:1
20' ГолGiorgos Manousos
10
Ливайя
Марко
12
Гало
Родриго
55
Талоша
Жоау
18
Рауль
Баэна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
19'
0:0
20'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +10 =5 -5Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос
Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК
Последние игры между собой
АЕК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Атромитос Суперлига АЕК 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|2.
|ПАОК
|8
|6
|2
|0
|18 - 9
|20
|3.
|ОФИ
|9
|5
|1
|3
|19 - 11
|16
|4.
|Ксанти
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|Лариса
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Атромитос
|1:0
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|7.
|АЕК
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Арис Салоники
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|9.
|Астерас
|9
|3
|1
|5
|13 - 14
|10
|10.
|Волос
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|11.
|Панатинаикос
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|Паниониос
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|13.
|Ламия
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
|14.
|Панаитоликос
|9
|0
|3
|6
|6 - 15
|3
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