Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 37'
АЕК Ларнака
0' 37'

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ
АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +12 =7 -1
АЕК Ларнака 4:4 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна АЕК Ларнака 0:0 Аполлон
Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Кубок
АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Суперкубок АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 6 4 2 0 13 - 2 14
2. АПОЭЛ 0:0 5 4 1 0 11 - 2 13
3. Омония 7 3 3 1 9 - 5 12
4. АЕК Ларнака 0:0 8 2 6 0 16 - 10 12
5. Этникос Ахна 6 3 2 1 10 - 10 11
6. АЕЛ Лимаcсол 7 3 2 2 8 - 8 11
7. Неа Саламина 8 3 1 4 8 - 13 10
8. Пафос 7 2 2 3 8 - 11 8
9. Аполлон 7 2 1 4 8 - 10 7
10. Олимпиакос Никосия 6 0 4 2 8 - 11 4
11. Эносис 7 1 1 5 13 - 17 4
12. Докса Катокопия 8 0 3 5 3 - 16 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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