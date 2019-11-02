Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 37'
АЕК Ларнака
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ
АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +12 =7 -1АЕК Ларнака 4:4 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна АЕК Ларнака 0:0 Аполлон
Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Суперкубок АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|АПОЭЛ
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|3.
|Омония
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|АЕК Ларнака
|0:0
|8
|2
|6
|0
|16 - 10
|12
|5.
|Этникос Ахна
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|7.
|Неа Саламина
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|8.
|Пафос
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Аполлон
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|10.
|Олимпиакос Никосия
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|11.
|Эносис
|7
|1
|1
|5
|13 - 17
|4
|12.
|Докса Катокопия
|8
|0
|3
|5
|3 - 16
|3
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