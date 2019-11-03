Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Альтах
0'
22' Желтая карточка
Florian Buchacher
36' Желтая карточка
Турнвальд Мануэль
39' Желтая карточка
Lukas Grgic
0:1
40' Гол
Гебауэр Кристиан
48'
25
Ferdinand
Oswald
19
Sandro
Neurauter
34
Stefan
Hager
3
Michael
Svoboda
26
Florian
Buchacher
46
Lukas
Grgic
42
Мадер
Флориан
27
Kelvin
Yeboah
10
Florian
Toplitsch
7
Benjamin
Pranter
22
Дедич
Златко
1
Кобрас
Мартин
28
Anderson
Oliveira6
31
Маак
Маттиас
18
Цвишенбруггер
Ян
34
Турнвальд
Мануэль
4
Samuel
Gouet
30
Manfred
Fischer
13
Lars
Nussbaumer
19
Карич
Эмир
7
Гебауэр
Кристиан
37
Бериша
Мергим
Ваттенс
4-2-3-1
Альтах
3-5-2

Ход матча

22'
Florian Buchacher
 
36'
 
Турнвальд Мануэль
39'
Lukas Grgic
 
40'
0:1
Гебауэр Кристиан
(Бериша Мергим)

Предыдущие игры

Ваттенс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Глайсдорф 1:4 Ваттенс Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Ваттенс 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Ваттенс
Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау
Альтах Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур
Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах

Последние игры между собой

Ваттенс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Альтах: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Альтах 3:2 Ваттенс Бундеслига Альтах 1:1 Ваттенс Товарищеские матчи Альтах 2:1 Ваттенс Товарищеские матчи Альтах 3:1 Ваттенс Товарищеские матчи
Альтах 4:0 Ваттенс Товарищеские матчи Ваттенс 3:1 Альтах Товарищеские матчи Ваттенс 2:4 Альтах Кубок Австрии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 53 - 12 35
2. ЛАСК 12 9 2 1 26 - 8 29
3. Вольфсбергер 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Рапид Вена 13 6 3 4 25 - 18 21
5. Штурм 13 6 2 5 20 - 15 20
6. Хартберг 0:0 13 5 4 4 24 - 24 19
7. Аустрия Вена 12 3 3 6 18 - 25 12
8. Ваттенс 0:1 13 3 3 7 16 - 24 12
9. Альтах 1:0 13 3 1 9 18 - 31 10
10. Маттерсбург 13 3 1 9 17 - 38 10
11. Адмира 0:0 13 2 4 7 14 - 31 10
12. Санкт-Пёльтен 13 2 4 7 9 - 35 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Гебауэр Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Lukas Grgic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Турнвальд Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Florian Buchacher получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Florian Buchacher получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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