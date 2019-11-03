Австрия: Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Тиволи Ной
Альтах
22' Желтая карточкаFlorian Buchacher
36' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
39' Желтая карточкаLukas Grgic
0:1
40' ГолГебауэр Кристиан
34
Stefan
Hager
46
Lukas
Grgic
22
Дедич
Златко
31
Маак
Маттиас
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Lukas KatnikНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
39'
40'
Предыдущие игры
Ваттенс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Глайсдорф 1:4 Ваттенс Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Ваттенс 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Ваттенс
Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау
Альтах Последние 20 матчей: +5 =3 -12ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур
Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах
Последние игры между собой
Ваттенс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Альтах: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|53 - 12
|35
|2.
|ЛАСК
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|3.
|Вольфсбергер
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Рапид Вена
|13
|6
|3
|4
|25 - 18
|21
|5.
|Штурм
|13
|6
|2
|5
|20 - 15
|20
|6.
|Хартберг
|0:0
|13
|5
|4
|4
|24 - 24
|19
|7.
|Аустрия Вена
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|8.
|Ваттенс
|0:1
|13
|3
|3
|7
|16 - 24
|12
|9.
|Альтах
|1:0
|13
|3
|1
|9
|18 - 31
|10
|10.
|Маттерсбург
|13
|3
|1
|9
|17 - 38
|10
|11.
|Адмира
|0:0
|13
|2
|4
|7
|14 - 31
|10
|12.
|Санкт-Пёльтен
|13
|2
|4
|7
|9 - 35
|10
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