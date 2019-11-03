Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Оболонь Арена
Олимпик Донецк
28' Желтая карточкаПарамонов Вадим
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зотко ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Fabinho3
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
Ход матча
28'
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =4 -9Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев
Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпик Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|13
|12
|1
|0
|39 - 6
|37
|2.
|Динамо Киев
|13
|8
|3
|2
|28 - 8
|27
|3.
|Десна
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|4.
|Заря
|13
|7
|4
|2
|27 - 12
|25
|5.
|Александрия
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|6.
|Мариуполь
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 23
|15
|8.
|Олимпик Донецк
|0:0
|13
|3
|3
|7
|10 - 22
|12
|9.
|Днепр-1
|13
|3
|2
|8
|13 - 21
|11
|10.
|Карпаты
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|11.
|Львов
|13
|2
|2
|9
|8 - 24
|8
|12.
|Ворскла
|13
|2
|2
|9
|9 - 26
|8
Колос Ковалёвка
37.8% (54)
Ничья
38.5% (55)
Олимпик Донецк
23.8% (34)
1:1 Ничья
34.3% (49)
1:0 Колос Ковалёвка
23.8% (34)
1:2 Олимпик Донецк
10.5% (15)
0:1 Олимпик Донецк
9.8% (14)
2:1 Колос Ковалёвка
9.1% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...