Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
28' Желтая карточка
Парамонов Вадим
35'
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
99
Задоя
Евгений
67
Парамонов
Вадим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
18
Костишин
Денис
48
Ореховский
Павел
89
Волков
Александр
33
Нехтий
Владислав
1
Крынский
Владимир
11
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
74
Снурницын
Игорь
47
Вантух
Роман
44
Цымбалюк
Евгений
42
Пасич
Евгений
21
Кравчук
Андрей
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
Колос Ковалёвка
Олимпик Донецк

Ход матча

28'
Парамонов Вадим
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев
Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпик Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 13 12 1 0 39 - 6 37
2. Динамо Киев 13 8 3 2 28 - 8 27
3. Десна 13 8 2 3 20 - 7 26
4. Заря 13 7 4 2 27 - 12 25
5. Александрия 13 7 2 4 17 - 14 23
6. Мариуполь 13 4 4 5 12 - 19 16
7. Колос Ковалёвка 0:0 13 4 3 6 9 - 23 15
8. Олимпик Донецк 0:0 13 3 3 7 10 - 22 12
9. Днепр-1 13 3 2 8 13 - 21 11
10. Карпаты 13 2 4 7 9 - 19 10
11. Львов 13 2 2 9 8 - 24 8
12. Ворскла 13 2 2 9 9 - 26 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Парамонов Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка
37.8% (54)
Ничья
38.5% (55)
Олимпик Донецк
23.8% (34)
1:1 Ничья
34.3% (49)
1:0 Колос Ковалёвка
23.8% (34)
1:2 Олимпик Донецк
10.5% (15)
0:1 Олимпик Донецк
9.8% (14)
2:1 Колос Ковалёвка
9.1% (13)
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