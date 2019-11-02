Словакия: Суперлига 2019-2020

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Погронье
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Ружомберок
0'
0:1
28' Пенальти
Твардзик Филип
39'

Ход матча

28'
0:1
Твардзик Филип

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье
Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава
Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава

Последние игры между собой

Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ружомберок: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ружомберок 0:1 Погронье Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 14 10 3 1 35 - 11 33
2. Жилина 13 9 3 1 26 - 9 30
3. ДАК 0:0 14 9 2 3 25 - 14 29
4. Ружомберок 1:0 14 5 5 4 17 - 17 20
5. Злате Моравце 0:1 14 5 4 5 15 - 17 19
6. Спартак Трнава 0:1 14 5 2 7 17 - 18 17
7. Середь 0:0 14 4 5 5 15 - 19 17
8. Земплин 1:0 14 4 4 6 14 - 17 16
9. Сеница 0:0 14 4 3 7 15 - 24 15
10. Тренчин 13 3 5 5 23 - 24 14
11. Нитра 1:0 14 3 1 10 12 - 27 10
12. Погронье 0:1 14 2 3 9 12 - 29 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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