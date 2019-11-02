Словакия: Суперлига 2019-2020
Погронье
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Ружомберок
0:1
28' ПенальтиТвардзик Филип
Ход матча
28'
0:1
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +7 =3 -10Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье
Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава
Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава
Последние игры между собой
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ружомберок: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|14
|10
|3
|1
|35 - 11
|33
|2.
|Жилина
|13
|9
|3
|1
|26 - 9
|30
|3.
|ДАК
|0:0
|14
|9
|2
|3
|25 - 14
|29
|4.
|Ружомберок
|1:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|5.
|Злате Моравце
|0:1
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Спартак Трнава
|0:1
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|7.
|Середь
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|8.
|Земплин
|1:0
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|9.
|Сеница
|0:0
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|10.
|Тренчин
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|11.
|Нитра
|1:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 27
|10
|12.
|Погронье
|0:1
|14
|2
|3
|9
|12 - 29
|9
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