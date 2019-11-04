Румыния: Первая лига 2019-2020
Астра
1:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Марин Анастасовичи
КСМ Политехника Яссы
6' Желтая карточкаСимон Габриэл
21' Желтая карточкаIonut Francisc Cristea
1:0
27' ГолБудеску Константин
41' Желтая карточкаБэдик Нарчис
45' Желтая карточкаAndrei Cristea1
45' Вторая желтая карточкаIonut Francisc Cristea
69' Желтая карточкаБреевелд Никандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Граур ДиниЗащитник
-
90 Рэдуц МихайПолузащитник
-
88 Бег ЖюльенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
90 Dídac Vilà I
-
17 Sorin Serban
-
Главный тренер: Mihai Teja
Ход матча
27'
41'
45'
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ботошани 1:2 Астра Сепси 2:3 Астра Астра 0:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:0 Астра
Астра 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Астра Астра 3:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра Астра 2:1 ФКСБ Волунтари 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра Астра 2:2 Ботошани Урал 2:1 Астра Астра 1:2 Вииторул Констанца Астра 3:2 Сепси Вииторул Констанца 3:0 Астра Астра 1:5 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Астра
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =9 -5КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси
Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши
Последние игры между собой
Астра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|9
|3
|3
|35 - 13
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|8
|4
|3
|34 - 18
|28
|3.
|Астра
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|4.
|Университатя Крайова
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|5.
|ФКСБ
|15
|7
|3
|5
|22 - 20
|24
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|15
|6
|5
|4
|24 - 21
|23
|7.
|Ботошани
|15
|5
|7
|3
|24 - 21
|22
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|0:1
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|Динамо Бухарест
|14
|6
|2
|6
|21 - 23
|20
|10.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|11.
|Сепси
|15
|2
|10
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Германнштадт
|15
|3
|4
|8
|12 - 27
|13
|13.
|Академика Клинчени
|15
|2
|5
|8
|16 - 29
|11
|14.
|Волунтари
|15
|1
|4
|10
|9 - 28
|7
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