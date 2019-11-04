Румыния: Первая лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2019-2020
Астра
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
6' Желтая карточка
Симон Габриэл
21' Желтая карточка
Ionut Francisc Cristea
1:0
27' Гол
Будеску Константин
41' Желтая карточка
Бэдик Нарчис
45' Желтая карточка
Andrei Cristea1
45' Вторая желтая карточка
Ionut Francisc Cristea
69' Желтая карточка
Бреевелд Никандро
73'
1
Лазар
Давид
4
Граовац
Даниэль
30
Тамаш
Габриэль
5
Constantin
Dima
10
Матей
Флорентин
6
Симон
Габриэл
21
Црепуля
Любян
3
Радунович
Ристо
11
Георге
Валентин
7
Алибек
Денис
50
Будеску
Константин
95
Stefan
Tarnovanu
32
Adria
Gallego
4
Михалаке
Мариус
13
Bradley
Diallo
5
Бэдик
Нарчис
86
Бреевелд
Никандро
8
Juan
Pablo
Passaglia
30
Ovidiu
Horsia
88
Ionut
Francisc
Cristea
7
Попадюк
Дору
10
Andrei
Cristea1
Астра
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

6'
Симон Габриэл
 
21'
 
Ionut Francisc Cristea
27'
Будеску Константин
1:0
41'
 
Бэдик Нарчис
45'
 
Andrei Cristea1
45'
 
Ionut Francisc Cristea
51'
Рэдуц Михай
Симон Габриэл
 
53'
 
Alessio Carlone
Ovidiu Horsia
66'
Бег Жюльен
Матей Флорентин
 
66'
 
Adrian Balan
Andrei Cristea1
69'
 
Бреевелд Никандро

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ботошани 1:2 Астра Сепси 2:3 Астра Астра 0:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:0 Астра
Астра 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Астра Астра 3:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра Астра 2:1 ФКСБ Волунтари 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра Астра 2:2 Ботошани Урал 2:1 Астра Астра 1:2 Вииторул Констанца Астра 3:2 Сепси Вииторул Констанца 3:0 Астра Астра 1:5 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Астра
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =9 -5
КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси
Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши

Последние игры между собой

Астра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра Первая лига Астра 3:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:3 Астра Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 15 9 3 3 35 - 13 30
2. Вииторул Констанца 15 8 4 3 34 - 18 28
3. Астра 1:0 15 7 4 4 20 - 17 25
4. Университатя Крайова 14 7 3 4 18 - 14 24
5. ФКСБ 15 7 3 5 22 - 20 24
6. Газ Метан Mедиаш 15 6 5 4 24 - 21 23
7. Ботошани 15 5 7 3 24 - 21 22
8. КСМ Политехника Яссы 0:1 15 5 6 4 17 - 16 21
9. Динамо Бухарест 14 6 2 6 21 - 23 20
10. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 17 - 23 16
11. Сепси 15 2 10 3 14 - 13 16
12. Германнштадт 15 3 4 8 12 - 27 13
13. Академика Клинчени 15 2 5 8 16 - 29 11
14. Волунтари 15 1 4 10 9 - 28 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...