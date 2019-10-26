Украина: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Львов
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия
Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев
Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря
Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|12
|11
|1
|0
|36 - 6
|34
|2.
|Динамо Киев
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|3.
|Десна
|12
|7
|2
|3
|19 - 7
|23
|4.
|Заря
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Александрия
|12
|6
|2
|4
|14 - 13
|20
|6.
|Мариуполь
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|2
|6
|9 - 23
|14
|8.
|Днепр-1
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|9.
|Олимпик Донецк
|12
|3
|2
|7
|10 - 22
|11
|10.
|Карпаты
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|11.
|Львов
|12
|2
|2
|8
|8 - 20
|8
|12.
|Ворскла
|12
|2
|2
|8
|9 - 25
|8
Динамо Киев
98.2% (55)
Ничья
1.8% (1)
Львов
0% (0)
2:0 Динамо Киев
62.5% (35)
3:0 Динамо Киев
17.9% (10)
2:1 Динамо Киев
7.1% (4)
4:0 Динамо Киев
3.6% (2)
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