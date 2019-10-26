Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Львов

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия
Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев
Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря
Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Львов 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Львов Премьер-лига
Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Львов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 12 11 1 0 36 - 6 34
2. Динамо Киев 12 7 3 2 24 - 8 24
3. Десна 12 7 2 3 19 - 7 23
4. Заря 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Александрия 12 6 2 4 14 - 13 20
6. Мариуполь 12 4 4 4 11 - 16 16
7. Колос Ковалёвка 12 4 2 6 9 - 23 14
8. Днепр-1 12 3 2 7 12 - 17 11
9. Олимпик Донецк 12 3 2 7 10 - 22 11
10. Карпаты 12 2 4 6 9 - 16 10
11. Львов 12 2 2 8 8 - 20 8
12. Ворскла 12 2 2 8 9 - 25 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Львов

    До начала игры, которая состоится 03.11.2019, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Львов
    Динамо Киев
    98.2% (55)
    Ничья
    1.8% (1)
    Львов
    0% (0)
    2:0 Динамо Киев
    62.5% (35)
    3:0 Динамо Киев
    17.9% (10)
    2:1 Динамо Киев
    7.1% (4)
    4:0 Динамо Киев
    3.6% (2)
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