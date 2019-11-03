Австрия: Бундеслига 2019-2020
ЛАСК
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: TGW Arena
Аустрия Вена
1:0
7' ГолРанфтль Райнхольд
29
Рагуц
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
7'
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург
Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена
Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|53 - 12
|35
|2.
|ЛАСК
|1:0
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|3.
|Вольфсбергер
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Рапид Вена
|13
|6
|3
|4
|25 - 18
|21
|5.
|Хартберг
|13
|6
|3
|4
|25 - 24
|21
|6.
|Штурм
|13
|6
|2
|5
|20 - 15
|20
|7.
|Аустрия Вена
|0:1
|13
|3
|3
|7
|18 - 26
|12
|8.
|Ваттенс
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|9.
|Альтах
|13
|3
|1
|9
|21 - 31
|10
|10.
|Маттерсбург
|13
|3
|1
|9
|17 - 38
|10
|11.
|Санкт-Пёльтен
|13
|2
|4
|7
|9 - 35
|10
|12.
|Адмира
|13
|2
|3
|8
|14 - 32
|9
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