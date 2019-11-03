Австрия: Бундеслига 2019-2020

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ЛАСК
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
7' Гол
Ранфтль Райнхольд
25'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
29
Рагуц
Марко
28
Фризер
Доминик
13
Лучич
Иван
III
23
Палмер-Браун
Эрик
30
Мадль
Михаэль
24
Боркович
Александар
17
Клайн
Флориан
7
Сакс
Максимилиан
10
Грюнвальд
Александр
4
Джегго
Джеймс
28
Марчинко
Кристоф
15
Сербест
Таркан
14
Моншайн
Кристоф
ЛАСК
3-4-3
Аустрия Вена
3-5-1-1

Ход матча

7'
Ранфтль Райнхольд
1:0

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург
Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена
Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 53 - 12 35
2. ЛАСК 1:0 13 10 2 1 27 - 8 32
3. Вольфсбергер 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Рапид Вена 13 6 3 4 25 - 18 21
5. Хартберг 13 6 3 4 25 - 24 21
6. Штурм 13 6 2 5 20 - 15 20
7. Аустрия Вена 0:1 13 3 3 7 18 - 26 12
8. Ваттенс 13 3 3 7 16 - 27 12
9. Альтах 13 3 1 9 21 - 31 10
10. Маттерсбург 13 3 1 9 17 - 38 10
11. Санкт-Пёльтен 13 2 4 7 9 - 35 10
12. Адмира 13 2 3 8 14 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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