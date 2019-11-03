Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Днепр-1
0:2
Первый тайм: 44'

Стадион:
Заря
0'
0:1
2' Гол
Кабаев Владислав
0:2
21' Гол
Иванисеня Дмитрий
35' Желтая карточка
Батагов Арсений
44'
33
Юрчук
Валерий
8
Полевой
Владимир
30
Папа
Гуйе
71
Лопырёнок
Максим
11
Шаповал
Владислав
25
Когут
Игорь
29
Назаренко
Александр
44
Батагов
Арсений
18
Снижко
Александр
10
Булеца
Сергей
89
Супряга
Владислав
30
Шевченко
Никита
14
Михайличенко
Богдан
98
Чеберко
Евгений
20
Абу-Ханна
Джоэл
18
Тымчик
Александр
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
17
Леднёв
Богдан
22
Кабаев
Владислав
80
Юрченко
Владлен
31
Русин
Назарий
Днепр-1
Заря

Ход матча

2'
0:1
Кабаев Владислав
(Кочергин Владислав)
21'
0:2
Иванисеня Дмитрий
(Чеберко Евгений)
35'
Батагов Арсений
 

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск
Заря Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря
Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Заря 1:1 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 13 12 1 0 39 - 6 37
2. Десна 13 8 2 3 20 - 7 26
3. Заря 2:0 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Динамо Киев 12 7 3 2 24 - 8 24
5. Александрия 0:0 13 6 3 4 14 - 13 21
6. Мариуполь 0:0 13 4 5 4 11 - 16 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 2 6 9 - 23 14
8. Олимпик Донецк 12 3 2 7 10 - 22 11
9. Днепр-1 0:2 13 3 2 8 12 - 19 11
10. Карпаты 13 2 4 7 9 - 19 10
11. Львов 12 2 2 8 8 - 20 8
12. Ворскла 13 2 2 9 9 - 26 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Arseniy Batahov получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Иванисеня Дмитрий бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кабаев Владислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Днепр-1 0:2 Заря
Днепр-1
9.6% (14)
Ничья
19.2% (28)
Заря
71.2% (104)
1:2 Заря
37% (54)
0:1 Заря
21.9% (32)
1:1 Ничья
15.1% (22)
2:1 Днепр-1
4.8% (7)
1:3 Заря
4.1% (6)
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