Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
0:2
Первый тайм: 44'
Стадион: Днепр-Арена
Заря
0:1
2' ГолКабаев Владислав
0:2
21' ГолИванисеня Дмитрий
35' Желтая карточкаБатагов Арсений
30
Папа
Гуйе
25
Когут
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Романюк ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
2'
21'
35'
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +7 =4 -9Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск
Заря Последние 20 матчей: +9 =6 -5Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря
Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|13
|12
|1
|0
|39 - 6
|37
|2.
|Десна
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|Заря
|2:0
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Динамо Киев
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|5.
|Александрия
|0:0
|13
|6
|3
|4
|14 - 13
|21
|6.
|Мариуполь
|0:0
|13
|4
|5
|4
|11 - 16
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|2
|6
|9 - 23
|14
|8.
|Олимпик Донецк
|12
|3
|2
|7
|10 - 22
|11
|9.
|Днепр-1
|0:2
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|10.
|Карпаты
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|11.
|Львов
|12
|2
|2
|8
|8 - 20
|8
|12.
|Ворскла
|13
|2
|2
|9
|9 - 26
|8
Днепр-1
9.6% (14)
Ничья
19.2% (28)
Заря
71.2% (104)
1:2 Заря
37% (54)
0:1 Заря
21.9% (32)
1:1 Ничья
15.1% (22)
2:1 Днепр-1
4.8% (7)
1:3 Заря
4.1% (6)
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