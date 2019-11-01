Румыния: Первая лига 2019-2020
Вииторул Констанца
2:0
Второй тайм: 86'
Стадион: Центральный (Овидиу)
Киндия Тырговиште
1:0
7' ГолGeorge Ganea
2:0
26' ГолРаду Бобок
54' Желтая карточкаРаду Бобок
72' Желтая карточкаFranck Yameogo
77' Желтая карточкаПициан Андрей
82' Желтая карточкаЧобану Андрей
15
Цэру
Богдан
77
Аким
Влад
19
Хури
Льес
13
Матей
Космин
11
George
Ganea
25
Mihai
Aioani
99
Robert
Neciu
94
Ovidiu
Bic
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
-
19 Хури ЛьесПолузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
11 George GaneaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Marco Dulca
-
21 Paul Iacob
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Robert NeciuЗащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ioan Dumiter
-
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
Ход матча
7'
1:0
26'
2:0
54'
72'
77'
82'
84'
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +12 =4 -4Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Академика Клинчени 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 4:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 Ботошани Сепси 2:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Гент Вииторул Констанца 3:2 Германнштадт Гент 6:3 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Астра 1:2 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Астра
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +10 =4 -6Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра
Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2:0
|15
|8
|4
|3
|33 - 18
|28
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|8
|3
|3
|32 - 13
|27
|3.
|Университатя Крайова
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|5.
|Астра
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|6.
|ФКСБ
|14
|6
|3
|5
|20 - 19
|21
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|8.
|Динамо Бухарест
|14
|6
|2
|6
|21 - 23
|20
|9.
|Ботошани
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|10.
|Сепси
|14
|2
|10
|2
|13 - 11
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|0:2
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Германнштадт
|14
|3
|3
|8
|11 - 26
|12
|13.
|Академика Клинчени
|14
|2
|5
|7
|16 - 26
|11
|14.
|Волунтари
|14
|1
|4
|9
|8 - 26
|7
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