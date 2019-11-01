Румыния: Первая лига 2019-2020

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Вииторул Констанца
2:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
7' Гол
George Ganea
2:0
26' Гол
Раду Бобок
54' Желтая карточка
Раду Бобок
72' Желтая карточка
Franck Yameogo
77' Желтая карточка
Пициан Андрей
82' Желтая карточка
Чобану Андрей
86'
43
Кабуз
Каталин
2
Раду
Бобок
15
Цэру
Богдан
5
Младен
Себастьян
6
Bradley
de
Nooijer
17
Чобану
Андрей
77
Аким
Влад
19
Хури
Льес
13
Матей
Космин
9
Янку
Габриэль
11
George
Ganea
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
16
Пициан
Андрей
99
Robert
Neciu
94
Ovidiu
Bic
20
Cristian
Negut
22
Раца
Вадим
10
Ливиу
Михай
II
7
Franck
Yameogo
11
Флоря
Константин
Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште

Ход матча

7'
George Ganea
1:0
26'
Раду Бобок
(Матей Космин)
2:0
34'
 
Иванчич Йосип
Раца Вадим
54'
Раду Бобок
 
56'
Louis Munteanu
Матей Космин
 
72'
 
Franck Yameogo
72'
Филип Стелиано
George Ganea
 
73'
 
Cristian Cherchez
Robert Neciu
77'
 
Пициан Андрей
79'
 
Ioan Dumiter
Cristian Negut
82'
Чобану Андрей
 
84'
Marco Dulca
Хури Льес
 

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Динамо Бухарест 3:2 Вииторул Констанца Академика Клинчени 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 4:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 Ботошани Сепси 2:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Гент Вииторул Констанца 3:2 Германнштадт Гент 6:3 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Астра 1:2 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:0 Астра
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Киндия Тырговиште 1:1 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Астра
Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Германнштадт 2:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2:0 15 8 4 3 33 - 18 28
2. ЧФР Клуж 14 8 3 3 32 - 13 27
3. Университатя Крайова 14 7 3 4 18 - 14 24
4. Газ Метан Mедиаш 14 6 4 4 23 - 20 22
5. Астра 14 6 4 4 19 - 17 22
6. ФКСБ 14 6 3 5 20 - 19 21
7. КСМ Политехника Яссы 14 5 6 3 17 - 15 21
8. Динамо Бухарест 14 6 2 6 21 - 23 20
9. Ботошани 14 4 7 3 22 - 20 19
10. Сепси 14 2 10 2 13 - 11 16
11. Киндия Тырговиште 0:2 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Германнштадт 14 3 3 8 11 - 26 12
13. Академика Клинчени 14 2 5 7 16 - 26 11
14. Волунтари 14 1 4 9 8 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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