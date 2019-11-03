Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Серветт
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Янг Бойз
0' 14'
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
3
Соренсен
Фредерик
5
Зесигер
Седрик
29
Лотомба
Жордан
20
Эбишер
Мишель
11
Гаудино
Джанлука
16
Фасснахт
Кристиан
13
Нгамале
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
17
Ассале
Рожер
Серветт
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих
Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Серветт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига
Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 13 8 5 0 30 - 12 29
2. Базель 0:0 13 8 3 2 29 - 12 27
3. Санкт-Галлен 13 8 2 3 26 - 15 26
4. Цюрих 13 5 3 5 12 - 24 18
5. Люцерн 0:0 13 4 4 5 12 - 14 16
6. Сьон 13 4 3 6 17 - 22 15
7. Серветт 0:0 13 2 7 4 14 - 15 13
8. Лугано 0:0 13 2 6 5 12 - 14 12
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 13 2 6 5 14 - 21 12
10. Тун 13 1 3 9 10 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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