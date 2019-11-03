Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Стад де Женев
Янг Бойз
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
23
Янко
Саиди
13
Нгамале
Муми
17
Ассале
Рожер
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Нападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих
Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =6 -1Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Серветт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|13
|8
|5
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Базель
|0:0
|13
|8
|3
|2
|29 - 12
|27
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|4.
|Цюрих
|13
|5
|3
|5
|12 - 24
|18
|5.
|Люцерн
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|6.
|Сьон
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Серветт
|0:0
|13
|2
|7
|4
|14 - 15
|13
|8.
|Лугано
|0:0
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|13
|2
|6
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Тун
|13
|1
|3
|9
|10 - 27
|6
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