Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Базель
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0' 14'
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
11
Окафор
Ноа
7
Дзуффи
Лука
19
Пюлюлю
Афимико
99
Адеми
Кемаль
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
23
Mike
Gomes
10
Charles-Andre
Doudin
88
Мвенг
Фредди
16
Сейду
Лео
8
Samir
Ramizi
14
Нуццоло
Рафаэль
17
Таулан
Сефери
Базель
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун
Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт
Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона

Последние игры между собой

Базель: победы: 13, ничьи: 7, поражения: 0
Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 13
Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Базель Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 13 8 5 0 30 - 12 29
2. Базель 0:0 13 8 3 2 29 - 12 27
3. Санкт-Галлен 13 8 2 3 26 - 15 26
4. Цюрих 13 5 3 5 12 - 24 18
5. Люцерн 0:0 13 4 4 5 12 - 14 16
6. Сьон 13 4 3 6 17 - 22 15
7. Серветт 0:0 13 2 7 4 14 - 15 13
8. Лугано 0:0 13 2 6 5 12 - 14 12
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 13 2 6 5 14 - 21 12
10. Тун 13 1 3 9 10 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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