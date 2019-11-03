Швейцария: Суперлига 2019-2020
Базель
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Нёвшатель Ксамакс
20
Фрай
Фабиан
11
Окафор
Ноа
99
Адеми
Кемаль
25
Ошс
Марцис
23
Mike
Gomes
88
Мвенг
Фредди
16
Сейду
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +13 =3 -4Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун
Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт
Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 7, поражения: 0
Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 13
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Базель Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|13
|8
|5
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Базель
|0:0
|13
|8
|3
|2
|29 - 12
|27
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|4.
|Цюрих
|13
|5
|3
|5
|12 - 24
|18
|5.
|Люцерн
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|6.
|Сьон
|13
|4
|3
|6
|17 - 22
|15
|7.
|Серветт
|0:0
|13
|2
|7
|4
|14 - 15
|13
|8.
|Лугано
|0:0
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|13
|2
|6
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Тун
|13
|1
|3
|9
|10 - 27
|6
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