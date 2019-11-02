Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
12' Гол
Со Силла
19' Желтая карточка
Со Силла
37' Желтая карточка
ван дер Ватер Силвестр
38'
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
12
Мёлдер
Ханс
4
Делькруа
Ханнес
28
Бакари
Саид
6
Ринстра
Дан
10
Спирингс
Стейн
23
Леманс
Клинт
11
Матсен
Даррен
24
Венте
Дилан
19
Со
Силла
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Циборра
Леннарт
52
Меркель
Александр
22
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Жуниор
Мауро
24
Соуза
Дабни
9
Дессерс
Сириль
Ваалвейк
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

12'
Со Силла
(Спирингс Стейн)
1:0
19'
Со Силла
 
37'
 
ван дер Ватер Силвестр

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Хераклес 4:3 Ваалвейк Виллем II 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк
Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс
Хераклес Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен
АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 9
Хераклес: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 0
Хераклес 4:3 Ваалвейк Кубок Хераклес 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:4 Хераклес Эредивизие Ваалвейк 0:1 Хераклес Кубок
Хераклес 4:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Ваалвейк Эредивизие Хераклес 3:0 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 2:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 4:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 Ваалвейк Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 10 2 0 39 - 9 32
2. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 25 - 8 23
3. ПСВ 11 7 2 2 26 - 13 23
4. Витесс 11 7 2 2 22 - 15 23
5. Утрехт 11 6 2 3 22 - 14 20
6. Виллем II 11 6 1 4 14 - 15 19
7. Хераклес 0:1 12 5 3 4 18 - 16 18
8. Херенвен 11 4 5 2 17 - 12 17
9. Твенте 11 4 3 4 21 - 20 15
10. Спарта Роттердам 11 4 3 4 19 - 20 15
11. Гронинген 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Фейеноорд 11 3 5 3 19 - 22 14
13. Эммен 11 3 1 7 14 - 24 10
14. ПЕК Зволле 12 3 1 8 18 - 30 10
15. АДО Ден Хааг 11 3 0 8 13 - 21 9
16. ВВВ-Венло 11 3 0 8 11 - 28 9
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 17 - 26 9
18. Ваалвейк 1:0 12 1 1 10 11 - 33 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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