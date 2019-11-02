Голландия: Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Мандемейкерс
Хераклес
1:0
12' ГолСо Силла
19' Желтая карточкаСо Силла
37' Желтая карточкаван дер Ватер Силвестр
12
Мёлдер
Ханс
28
Бакари
Саид
23
Леманс
Клинт
24
Венте
Дилан
19
Со
Силла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
24 Венте ДиланНападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
-
13 Хемскерк КесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуниор МауроПолузащитник
-
24 Соуза ДабниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сзоке АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Конингс ДжойНападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =2 -13Хераклес 4:3 Ваалвейк Виллем II 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк
Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс
Хераклес Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен
АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 9
Хераклес: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|10
|2
|0
|39 - 9
|32
|2.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|25 - 8
|23
|3.
|ПСВ
|11
|7
|2
|2
|26 - 13
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|5.
|Утрехт
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|6.
|Виллем II
|11
|6
|1
|4
|14 - 15
|19
|7.
|Хераклес
|0:1
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|8.
|Херенвен
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|9.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|10.
|Спарта Роттердам
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Гронинген
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Фейеноорд
|11
|3
|5
|3
|19 - 22
|14
|13.
|Эммен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|12
|3
|1
|8
|18 - 30
|10
|15.
|АДО Ден Хааг
|11
|3
|0
|8
|13 - 21
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|11
|3
|0
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Фортуна Ситтард
|11
|2
|3
|6
|17 - 26
|9
|18.
|Ваалвейк
|1:0
|12
|1
|1
|10
|11 - 33
|4
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